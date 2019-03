"Minska" patiesībā nav mirusi, taču tā atrodas komā. No komas to var izvilkt tikai Kremlis. Jo tieši viņš to noveda līdz komai un izdarīja to absolūti apzināti. Lai izvilktu Minsku no tāda stāvokļa, Krievijai jāpieņem lēmums par aiziešanu no Donbasa," pavēstīja Kļimkins.

Pēc viņa teiktā, Maskava izmanto okupētās Ukrainas teritorijas tikai kā tirgošanās līdzekli.

"Šobrīd Maskava negrib pieņemt tādu lēmumu (aiziet no Donbasa). Protams, tas ir saistīts ar vēlēšanām. Taču vēl vairāk ar parastu tirgošanos, kuru Krievija cenšas veikt ar eiroatlantisko sabiedrību," norādīja Kļimkins.

Krievija 2014.gada februārī okupēja Ukrainai piederošo Krimas pussalu. Kopš 2014.gada aprīļa Maskavas atbalstītie un apbruņotie kaujinieki, diversanti un Krievijas regulāro vienību karavīri ieņēmuši plašus apvidus Luhanskas un Doņeckas apgabalos, Ukrainas austrumos.

Sodot Krieviju par Krimas aneksiju un Austrumukrainas destabilizāciju, Eiropas Savienība, ASV un citas rietumvalstis noteikušas sankcijas daudzām Krievijas augstākajām amatpersonām, Kremļa tuvākā loka cilvēkiem, kā arī Krievijas ekonomikas finanšu, aizsardzības un enerģētikas nozarēm.

Konfliktā Ukrainas austrumos dzīvību zaudējuši 10 000 cilvēku, bet teju trīs miljoni devušies bēgļu gaitās.