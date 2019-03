Ilustratīvs foto. (Foto: Pexels.com)

Sieviete Ņujorkā iesūdz tiesā kapsētu pēc tam, kad līdz viduklim iegrimst savu vecāku kapā

Džoana Kalena (64) no Ņujorkas ASV, apmeklējot savu vecāku atdusas vietu Longailendā, piedzīvojusi šausmu filmas cienīgus notikumus. Kā vēsta pieejamie tiesas materiāli, sieviete līdz viduklim iegrimusi kapā, gūstot nopietnas traumas, ziņo medijs "The New York Post".