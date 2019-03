46 vecais Davids Idrisons pēc cietumsoda izciešanas tiks izraidīts no Zviedrijas, piektdien paziņoja tiesa.

Idrisons iegādājies ķimikālijas, lasījis instrukcijas, kā izgatavot spridzekli, un plānojis uzbrukumu teroristu grupējuma "Islāma valsts" vārdā, norādīja tiesnesis Patriks Alms.

Divi citi aizdomās turamie - viens no Uzbekistānas un viens no Kirgizstānas - tika attaisnoti līdzīgās apsūdzībās. Viņi iepriekš šonedēļ tika atbrīvoti no apcietinājuma.

Pierādījumi pret aizdomās turamajiem ietvēra saraksti čatā un informāciju, kas iegūta no viņu datoriem un mobilajiem telefoniem, kas tika konfiscēti vairākos reidos. Pirmais reids šajā lietā tika veikts pagājušā gada aprīlī.