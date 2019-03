Lāgerkrancs intervijā laikrakstam norādīja, ka pēc romāna pabeigšanas jūtas atvieglots.

"Tas bija satriecoši jautri, bet tai pat laikā ir neticams atvieglojumus tagad, kad grāmata ir pabeigta," atzina rakstnieks.

Grāmata "The Girl Who Lived Twice", ko plānots publicēt 22.augustā, būs trešā un noslēdzošā grāmata sērijā, ko sarakstījis Lāgerkrancs.

Rakstnieks atklāja, ka grāmatā atspoguļosies jaunā laikmeta populisms, būs politiskās intrigas, neiecietība un ksenofobija, kā arī tā dēvētās troļļu fabrikas.

Lārsons bija iecerējis izdot desmit romānus par hakeri Līsbetu Salanderi un žurnālistu Mīkaelu Blumkvistu, taču viņš nomira 2004.gadā, kad bija pabeigtas tikai pirmās trīs grāmatas.

2015.gadā iznāca Lāgerkranca pirmais darbs "The Girl in the Spider's Web" ("Meitene zirnekļa tīklā"), bet 2017.gadā grāmatnīcu plaktos nonāca Lāgerkranca otrā grāmata "The Girl Who Takes an Eye For an Eye" ("Meitene, kas meklēja savu ēnu"), kas ir piektā grāmata "Meitene ar pūķa tetovējumu" sērijā.

Lāgerkrancs intervijā "Dagens Nyheter" apstiprināja, ka neplāno turpināt darbu pie "The Girl With the Dragon Tattoo" sērijas, bet vēlas turpināt rakstīt trillerus.

Viņš norādīja, ka kritiķi, kas sākotnēji bažījās par viņa spējām sekmīgi turpināt Lārsona darbu, ir pieklusuši.