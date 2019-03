Partijas lēmums pieņemts, ņemot vērā "The New Yorker" šīs nedēļas publikāciju par "Fox News" un Trampa tuvajām attiecībām, skaidroja Demokrātu nacionālās komitejas priekšsēdētājs Toms Peress.

"Tikai lai tas būtu skaidrs - "Fox News" nebūs 2020.gada demokrātu priekšvēlēšanu debašu mediju partneris," Peress paziņoja tviterī.

"Pēc nesenās publikācijas "The New Yorker" par nepiemērotajām attiecībām starp prezidentu Trampu, viņa administrāciju un "Fox News" esmu nonācis pie secinājuma, ka šis telekanāls nav tādā stāvoklī, lai mūsu kandidātiem rīkotu godīgas un neitrālas debates," viņš paskaidroja paziņojumā laikrakstam "The Washington Post".

Vēsts saniknojusi Trampu, kurš tviterī paziņoja, ka varētu "darīt to pašu attiecībā uz viltus ziņu tīkliem un kreiso radikāļu demokrātiem".

Tramps bieži par "viltus ziņām" dēvē tādus medijus kā CNN, "The New York Times", "The Washington Post" un MSNBC.