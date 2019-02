Spoža milzu bumba pār pilsētu - supermēness visiespaidīgāk nofotografēts Gruzijas galvaspilsētā

Pilnmēness Tblisi. (Foto: Twitter)

Viscaur pasaulei uzņemtas neskaitāmas fotogrāfijas ar iespaidīgo skatu - milzīgu apaļu bumbu, kas šoreiz spīdējusi sevišķi spoži. Sociālajos tīklos vislielāko sajūsmu izsaucis Gruzijas galvaspilsētā Tblisi uzņemtais kadrs - mēness aiz kalniem izgaismotas pilsētas ainavas fonā. Attēls sociālajos tīklos kļuva tik populārs, ka to pavairoja arī Gruzijas oficiālie soctīklu konti.

Mēness atradās 356 846 kilometru attālumā no Zemes. Šis ir vistuvākais attālums starp Zemi un tās dabisko pavadoni šogad. Supermēness ir pilnmēness vai jauna mēness sakritība ar Mēness tuvāko punktu Zemei tā eliptiskajā orbītā, līdz ar to Mēness no Zemes ir redzams lielākajā izmērā. Kā tas izskatījās tur un citviet pasaulē, skaties fotogalerijā: