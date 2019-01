AP ziņā apgalvots, ka "Lietuva ir starp tām bijušajām komunistiskajām valstīm, kas ierautas Otrā pasaules kara revizionismā un cenšas mazināt savu atbildību par holokaustu, vienlaikus par varoņiem pasludinot pretpadomju nacionālistu līderus, kas iesaistīti ebreju masu slepkavībās".

Kā vienu no pierādījumiem šādam apgalvojumam ziņu autors min to, ka Lietuva bijusi "viens no vadošajiem spēkiem" totalitārisma upuru kopīgas piemiņas dienas izveidei, norādot, ka tā padara neskaidru atšķirību starp noziegumiem, ko pastrādājuši nacisti un komunisti, kas pret nacismu cīnījušies.

Kā jau ziņots, Eiropas Parlaments (EP) par kopīgo totalitārisma režīma upuru piemiņas dienu pasludinājis 23.augustu, kad 1939.gadā abi slepkavnieciskie režīmi noslēdza darījumu par Austrumeiropas savstarpēju sadalīšanu, izraisot Otro pasaules karu.

Kā apgalvo ziņas autors, daudzi Izraēlā uzskatot, ka, uzņemot Lietuvas valdības vadītāju, izraēliešu premjerministrs Benjamins Netanjahu "ciniski nodod" holokausta upuru piemiņu.

Kā vienu no šiem "daudzajiem" ziņas autors citē Simona Vīzentāla centra Jeruzalemes biroja direktoru Eiframu Zurofu, kurš kļuvis bēdīgi slavens ar dalību dažādos Kremļa organizētos tā dēvēto antifašistu forumos, kuru patiesais mērķis ir destabilizēt situāciju kaimiņvalstīs.

Kad pērn, viesojoties Lietuvā, Netanjahu atzinīgi novērtēja lietuviešu veikumu holokausta upuru pieminēšanā un mūsdienu antisemītisma apkarošanā, Zurofs paziņoja, ka tas līdzinoties "kukluksklana slavināšanai par rasu attiecību uzlabošanu [ASV] dienvidos".

Šādu citātu papildināšanai ar fona informāciju AP ziņas autors norāda, ka holokaustā tikuši noslepkavoti visi 200 000 Lietuvas ebreju, nekādi nepieminot, ka Lietuva tolaik bija okupēta valsts.

Kā ziņots, gan Kremļa propagandisti, gan savulaik arī paši nacisti savus noziegumus centās pierakstīt okupēto zemju "iedzimtajiem" un galveno atbildību par nacistu pastrādāto holokaustu uzkraut Otrā pasaules kara laikā okupēto valstu tautām.

AP korespondents kritizē arī pirms nedēļas notikušo Ukrainas prezidenta Petro Porošenko vizīti Izraēlā, jo Ukrainas parlaments nesen par nacionālo svinamo dienu pasludinājis ukraiņu nacionālistu kustības līdera Stepana Banderas dzimšanas dienu. Kā zināms, Kijevas "banderiešu režīma" tēma ir īpaši populāra Kremļa propagandistu vēstījumos, tādējādi cenšoties attaisnot Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā.

AP žurnālists apgalvo, ka silta uzņemšana Izraēlā "tādām valstīm kā Lietuva un Ukraina sniedz stipru aizsardzību pret apsūdzībām antisemītismā, kā arī stiprina saites ar sabiedrotajām Savienotajām Valstīm". Starp "tādām valstīm" AP korespondents ierindojis arī Ungāriju un Poliju, kuru premjeru viesošanās Izraēlā gaidāma drīzumā.