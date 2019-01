"Prezidents Tramps ir ļoti skaidri pateicis, ka ir uzticīgs NATO. Viņš to skaidri paziņoja tikai pirms dažām dienām un arī NATO samitā jūlijā,” sacīja Stoltenbergs intervijā, kas svētdien tika pārraidīta telekanāla "Fox News" raidījumā "Fox News Sunday".

"Taču vienlaikus viņš ir skaidri paziņojis, ka NATO sabiedrotajiem jāiegulda vairāk. Un tādēļ samitā pagājušā gada jūlijā mēs vienojāmies darīt vairāk, palielināt [izdevumus] – un tagad mēs redzam rezultātus," teica NATO ģenerālsekretārs.

2014.gadā NATO dalībvalstis vienojās līdz 2024.gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz diviem procentiem no iekšzemes kopprodukta, taču apmēram puse dalībvalstu atpaliek šā mērķa īstenošanā.

Tomēr līdz 2010.gada beigām NATO dalībvalstis būs palielinājušas aizsardzības izdevumus par papildu 100 miljardiem ASV dolāru, norādīja Stoltenbergs.

"Tātad mēs redzam reālu naudu un reālus rezultātus. Un mēs redzam, ka prezidenta Trampa skaidrajam vēstījumam ir ietekme," piebilda NATO ģenerālsekretārs.

"NATO sabiedrotās ir sadzirdējušas prezidenta [Trampa] skaļi un skaidri teikto un tagad NATO sabiedrotās palielina izdevumus. Tātad tās ir labas ziņas un tās nozīmē, ka īstenībā mēs redzam, ka nasta tiek sadalīta taisnīgāk," teica Stoltenbergs.

Drīz pēc tam, kad "Fox News" pārraidīja interviju ar NATO ģenerālsekretāru, Tramps tviterī ierakstīja: "NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs tikko paziņoja, ka manis dēļ NATO spējusi savākt vairāk naudas no savām dalībvalstīm nekā jebkad agrāk pēc daudziem lejupslīdes gadiem. To sauc par nastas dalīšanu. Arī – [NATO dalībvalstis ir] vienotākas. Demokrātiem un viltus ziņām patīk to attēlot pretēji!"

Kopš savas prezidentūras sākuma Tramps daudzkārt paudis viedokli, ka, citas NATO dalībvalstis desmitgadēm ilgi izmantojušas ASV sniegto drošības lietussargu, taču to aizsardzības izdevumi proporcionāli bijuši daudz mazāki nekā Savienotajām Valstīm, un ir laiks šo situāciju mainīt.

Pagājušajā nedēļā runā Pentagonā Tramps teica: "Mēs simtprocentīgi būsim ar NATO, taču, kā esmu teicis [citām] valstīm, jums jārīkojas un jāmaksā."

"Mēs nedrīkstam citiem būt par muļķiem. Mēs nevaram būt tādi. Mēs nevēlamies tikt par tādiem saukti, bet es jums atklāšu, ka daudzus gadus jums aiz muguras viņi to sacījuši," piebilda Baltā nama saimnieks.

Stoltenbergs uzturas vizītē Vašingtonā, kuras gaitā viņam paredzētas tikšanās ar ASV valsts sekretāru Maiku Pompeo, aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju Patriku Šanahanu un prezidenta nacionālās drošības padomnieku Džonu Boltonu.