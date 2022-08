Katra spiningotāja svētā trīsvienība: labākie komplekti katram copes mīlim

Makšķerkāti

Domājams, ka pirmie makšķerkāti maz atšķīrās no mūsu bērnībā lietotajiem – tāpat tie bija slaidi lazdu, vītolu vai bērza meiju stumbrēni. Vienīgais, ka atšķirībā no puišeļu aprīkojuma pirmajiem makšķerkātiem jau bija riņķi. Vēl 19. gadsimta vidū, pirms spoļu parādīšanās, makšķernieks metienu izdarīja ar roku un arī auklu izvilka ar rokas palīdzību, un glītā kaudzītē to saritināja turpat ūdensmalā pie kājām. Nav baigi ērti, vai ne? Spēli izmainīja pirmās inerces spoles, kuras Anglijā sāka ražot 19. gadsimta otrajā pusē. Sākumā tās vairāk izmantoja mušiņmakšķernieki, bet vēlāk jau arī spiningotāji. Parādījās viendaļīgi vai sastiprināmi bambusa kāti – ļoti izturīgi, bet arīdzan tikpat smagi. Tiem sekoja metāla (pārsvarā – alumīnija sakausējumu), stikla šķiedras, un pēdējie uz skatuves uzkāpa oglekļa šķiedras jeb karbona makšķerkāti. Pirmie bija smagi un robusti, bet vieglie oglekļa šķiedras kāti samazināja makšķerrīka jeb blankas svaru par 70 un pat vairāk procentiem. Tiesa, pilnīgi simtprocentīgiem oglekļa kātiem ir divas būtiskas ķibeles – tie ir sasodīti trausli (piemēram, neviļus kontaktā ar kādu cietu virsmu – laivas korpusa kanti, asu smaga mānekļa uzsitienu) un diezgan labi vada elektrisko lādiņu, kas nav baigi forši, spiningojot negaisa laikā. Tāpēc, lai šos trūkumus novērstu, ražotāji ogleklim pievieno dažādus vieglus kompozītmateriālus.

Makšķerauklas

Ko mēs zinām par pirmajām makšķerauklām? Pašas pirmās bija izgatavotas no zirgu astriem, zīda (ļoti dārgas, ar tādu, starp citu, to ļoti lolojot, Pirmās republikas laikā makšķerēja mans vectēvs – mežzinis), retāk – no kokvilnas vai lina. 1852. gadā Anglijā parādās pirmās makšķernieku auklu tinošās mašīnas. Īsta revolūcija notiek 1937. gadā, kad ASV firma "Du Pont" izgudro un patentē neilonšķiedru – vairāk nekā divus gadu desmitus tas ir galvenais spēlētājs auklu līgā. Jau pēc kara Rietumvācijā firma "G Farben" patentē neilonu -6 jeb kapronu. Nu sievietes var nēsāt košas zeķes, bet vīri – lietot jaunu monofilo auklu. Tā tas viss rit teju trīsdesmit gadu, līdz auklas sāk ražot no ļoti izturīga polietilēna un nonāk ūdenī praktiski neredzamais fluorkarbons, kas joprojām skaitās visdārgākais pasažieris auklu flotē.

Nedaudz citāds ir pīto jeb savīto daudzšķiedru auklu stāsts. Pirmkārt, ar vienādu diametru tām ir daudz lielāks izturības tests. Otrkārt, tām gandrīz nav nepieciešama tehniskā apkope starpsezonu laikā. Pašā iesākumā tās ražoja no dakrona, vēlāk stafeti pārņemot kevlaram, bet pērnā gadsimta deviņdesmitajos to sāka vērpt no vissmalkākajām polietilēna šķiedrām. Eiropā tās kļuva pazīstamas ar "Dyneema", bet Amerikā – ar "Spectra" zīmolu.

Kas atšķir monofilo auklu no pītās? Kā jau minēju, izturība un cena – otrās (izņemot fluorkarbonu) vidēji ir divas reizes dārgākas. Bet nevajag domāt, ka ar pīto auklu jūs pieveiksiet jebkuru krokodilu! Piemēram, lašotāji jau sen ir ievērojuši, ka akmeņainās upju gultnēs tieši pītās auklas noberžas daudz ātrāk un plīsuma riski tām ir lielāki nekā monofilajām auklām.

Makšķerspoles

Arī spoles savu moderno copes dzīvi uzsāka 19. gadsimta otrajā pusē Anglijā, kur pirmie inerces spoles sāka lietot mušiņmakšķernieki. Protams, ka mušiņņiekiem inercene ir ideāla manta – nav jāizdara tāli metieni, un tāpēc auklu ar pirkstu kontrolēt ir daudz vieglāk nekā spiningotājiem. Te ir vajadzīgi treniņi, un es, visu mūžu spiningodams ar bezinerceni, nekad neesmu izpratis meistarus, kuri ar padomju inerceni "Ņeva" varēja izdarīt 50 vai pat vairāk metru tālus iemetienus! Protams, ka esmu pats mēģinājis, bet vairāk par pāris metriem vai leknu bārdu (auklas mudžekli) neesmu iespējis.

Ap pērnā gadsimta četrdesmitajiem gadiem Vācijā, Francijā un ASV parādās pirmās bezinerces – gan slēgtās, gan atklātās –spoles, kur metienu regulē automātiskā bremze, bet pārnesumu – lodīšu gultņi. Lai normāli iemācītos ar to apieties, pietiek ar vienu dienu, kamēr ar inerceni – pusvasaras. Taču tā nu man dzīvē ir gadījies, ka savus lielākos lomus esmu noķēris tieši ar inerceni, precīzāk – jūras spoli vai multiplikatoru. Galvenā atšķirība no spiningotāja: multiplikators nekur nav jāmētā – auklu ar mānekli iegremdē pie laivas vai kuģa malas, un atpeldot ar dounrigera vai vienkāršas mehānikas palīdzību tas pats iztinas līdz vajadzīgajam attālumam. Labākas ir tās bezinercenes, kurām vairāk gultņu. Te gan ir viens amizants precedents. Tā pagājušā gadsimta vēlajos septiņdesmitajos tolaik vēl zviedru firma ABU izlaida bezinerces spoli "Cardinal 55". Spoli forši pirka, līdz pēkšņi – stop, viss... Mārketinga cilvēki kasīja savas gudrās galvas un neko nesaprata. Visi produktu slavē, bet neviens vairs nepērk! Un tad izrādījās, ka zviedru inženieri patiesībā ir izdomājuši perpetuum mobile – proti, mūžīgo dzinēju, jo gultņu vietā pārnesumu veica titāna gliemežpārvads, kas ir praktiski nenokaujams! Šīs spoles reizēm uzpeld visādās copes mantu pārdošanas platformās, un, ja tas ir pirmais izdevums, tad obligāti iesakām to iegādāties – tā ir īsta relikvija un copeslietu inženierijas raritāte!

1. komplekts. Ekonomiskais

Komentārs: Vēl varētu to apzīmēt – lēts un kompakts. Noderēs gan retiem svētdienas makšķerniekiem, gan arī jauniem iesācējiem, kuriem ir visai liela copes zinātkāre.

Apraksts: Firmas "Mitchell" komplekts

Kāts: Divdaļīgs, garums – 2,1 metrs.

Tests: 5–25 grami.

Spole: Viengultņa

Pārnesums: 5,1 : 1

Aukla: 100 metri, 0,24 mm, iespējams uztīt 180 m ar 0,15 mm.

Papildus:

Mānekļi:

2 gumijas džiggalvas

2 rotējošie vizuļi

1 šūpojošais

Komplekta cena: 50,95 eiro

2. komplekts. Universālais

Komentārs: Varbūt universāls ir pārspīlējums, bet, mūsuprāt, noderēs teju vai visām Latvijā spiningojamām plēsējzivīm, varbūt izņemot samu. Noteikti var pārtaisīt arī par gruntsmakšķeri vai fīderi.

Kāts: "Lucky John Centrix"

Divdaļīgs, garums: 2,49 m

Tests: 6–28 g

Cena: 50,95 eiro

Spole: Salmo Elite Spin 7 3000

Pārnesums: 5,1 : 1

Gultņi: 7

Cena: 42,95 eiro

Aukla: "Vanrex"

Garums: 125 m; 0,17 mm

Tests: 7,3 kg

Cena: 8,95 eiro

3. komplekts. Epikūriešiem

Komentārs: Šis tiešām ir asorti patiesas copes baudītājiem. Kopējā summa te sasniedz 650 eiro – bet būs patiess kaifs ar šo komplektu ūdeņos ganīt pašu mazāko, bet arīdzan spriganāko asarīti!

Kāts: Divdaļīgs "Suijin One Sensoric", titāna blanka

Garums: 2,34 m

Tests: 0,5–7 g

Cena: 377,95 eiro

Spole: "Shimano Vanford 1000"

Pārnesums: 5,1 : 1

Gultņi: 7+1

Tests: 3,0 kg

Cena: 244,95 eiro

Aukla: "X Braid Upgrade X4"

Garums: 150 m; 0,02 mm

Tests: 2 kg

Cena: 29,95 eiro

