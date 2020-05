Praktiskais aģents, ko vajadzētu arī Džeimsam Bondam - "Mitsubishi Outlander PHEV"

Esam pieraduši, ka pats galvenais ekrāna superspiegs Džeimss Bonds savās darba gaitās allaž traucas kādā izcili dārgā automobilī, ko parasti arī neglābjami sadauza. Taču no veselā saprāta viedokļa tāda izvēle ir pilnīgi absurda, un patiesībā aģentam 007 vajadzētu braukt ar kādu daudz praktiskāku automašīnu. Piemēram, Mitsubishi Outlander PHEV. Jo tai salīdzinājumā ar Bonda Aston Martin, ir virkne priekšrocību...

Jau dzirdam sašutuma pilnās balsis – jūs tur redakcijā prātu esat izkūkojuši? Ar ko gan Outlander PHEV var būt labāks par 12 cilindru Aston Martin? Mieru, tikai mieru – tūlīt mēs pa punktiem izskaidrosim, kādi būtu Džeimsa Bonda, MI6 un Apvienotās Karalistes valsts kases ieguvumi, izvēloties kaut ko tik ikdienišķu kā Mitsubishi Outlander PHEV.

Mitsubishi Outlander PHEV. (Foto: Rojs Maizītis)

Bonuss 001: automobilis kā klusinātājs

Spiegam ir jābūt pēc iespējas nemanāmākam. Šo ābeces patiesību Bonds pastāvīgi ignorē, pārvietojoties pa pasauli kliedzoši dārgā un skaļā sporta automobilī. To, ka aģents 007 ir ieradies pilsētā, visi dzird jau pa gabalu. Tāpēc Bondam nav ne mazāko izredžu pielavīties automobilī kādam no saviem upuriem vai izlūkojamam objektam nemanītam.

Ja viņa dienesta auto būtu Outlander PHEV, aina radikāli mainītos. Šis auto ir aprīkots ne tikai ar 2,4 litru benzīna dzinēju, bet arī ar uzlādējamu 13,8 kwH akumulatoru, kas darbina elektromotoru (patiesībā pat divus – priekšā un aizmugurē), un tas ļauj 45 kilometrus nobraukt tikai ar elektrību. Bet tas nozīmē – braukt klusi. Ar Outlander PHEV Bondam nebūtu nekādu problēmu klusi pieslīdēt sliktajiem zēniem un meitenēm tā, ka viņi to pat nepamanītu.

Mitsubishi Outlander PHEV. (Foto: Rojs Maizītis)

Protams, var rasties jautājums – jā, bet vai ar šādu auto Bonds varētu iesaistīties spraigās vajāšanās, dzenoties pakaļ sliktajiem vai, gluži pretēji, bēgot no tiem? Varētu, jo iekšdedzes dzinējs un elektromotors kopīgiem spēkiem attīsta 221 zirgspēku un nodrošina ļoti pieklājīgu dinamiku, kas pakaļdzīšanās ainās ir ļoti būtiski. Šajā gadījumā automobiļa ikdienišķais izskats var pat kalpot kā perfekta maskēšanās, jo neviens neiedomāsies, ka darba zirga āriene patiesībā slēpj visīstāko melno zirdziņu.

Bonuss 002: bagāžas telpa

Palaikam Bonds sava automobiļa bagāžniekā mēdz pārvadāt sagūstītus sliktos zēnus. Ir acīmredzams, ka Aston Martin bagāžnieks nav paredzēts šādiem mērķiem. Tajā varbūt ir ērti pārvadāt golfa nūjas, taču noteikti ne 185 centimetrus garus starptautiska noziedznieku tīkla pārstāvjus. Bagāžniekā iesprostotajam sliktajam varonim nepārprotami nav komfortabli, viņš cieš lielas neērtības. Var oponēt, ka sliktajiem zēniem gūstā nav jānodrošina pieczvaigžņu viesnīcas ērtības, un tā ir taisnība – tomēr spundēt viņus šaurā bagāžniekā ir mazliet par traku. Diez vai MI6 ētikas kodekss šādu rīcību atbalsta.

Mitsubishi Outlander PHEV. (Foto: Rojs Maizītis)

Bet tagad atveram Outlander PHEV bagāžnieku. Te vietas ir atliku likām, par ko personīgi pārliecinājās šo rindu autors – vietas ir gana vidēja auguma cilvēkam, piedevām vēl varēs ielikt arī ceļasomu. Nolaižot aizmugurējos sēdekļus, te pat varētu pārlaist nakti. Bet pamēģiniet to izdarīt tagadējā Bonda automobilī!

Mitsubishi Outlander PHEV. (Foto: Rojs Maizītis)

Bonuss 003: izbrauciens sēnēs

Diezgan bieži Bonds savā dienesta automašīnā vizina meitenes. Taču, lai arī sporta auto izskatās efektīgi un ļauj atstāt iespaidu uz meitenēm, tā darbības lauks ir diezgan ierobežots. Ar to aģents 007 meiteni var aizvest uz restorānu, uz pludmali, varbūt piestāt ceļmalā un sarīkot nelielu pikniku. Bija gan gadījums, kad viņš dienesta automašīnā ar meiteni devās nelielā zemūdens izbraucienā, taču tas bija ļoti sen, un tāpēc te mēs pie šīs epizodes sīkāk nekavēsimies.

Taču vai Bonds ar savu sporta auto var aizvest meiteni uz mežu sēņot? Nemūžam – viņa Aston Martin iestigtu pirmajā smilšainajā stigā! Bet ar Outlander PHEV viņš meiteni varētu vest gan sēņot, gan makšķerēt, gan vienkārši noslēpties no sliktajiem meža biezoknī. Meža stigu nelīdzenumus šis auto pārvar līgani un nesatricināmi. Vajadzības gadījumā var arī aktivizēt braukšanas režīmu grants un zemes ceļiem, kaut gan parastā sēņošanas braucienā bez tā mierīgi var iztikt.

Mitsubishi Outlander PHEV. (Foto: Rojs Maizītis)

Bonuss 004: degvielas ekonomija

Kaut gan aģents 007 ne reizi nav manīts piestājam degvielas uzpildes stacijā, tomēr viņa automobilis benzīnu patērē. Un patērē milzu daudzumos – pēdējā iznākušajā bondiānas sērijā Spectre aģents brauca ar Aston Martin DB10, kam vidējais degvielas patēriņš uz 100 kilometriem ir 14 litri. Taču, braucot tādā manierē, kā to dara Bonds, daudz nekļūdīsimies, sakot, ka tas sasniedz 20 litrus uz 100 kilometriem.

Mitsubishi Outlander PHEV. (Foto: Rojs Maizītis)

Un tagad palūkosimies Outlander PHEV degvielas patēriņa rādītājā. 1,2 litri uz 100 kilometriem! Specifikācijā minēti divi litri, bet mums uz brīdi izdevās šo rādītāju vēl mazliet samazināt. Džeims, ko teiksi par šādiem skaitļiem? Tiesa, ja gribam būt objektīvi, tad jāatzīst, ka garākā izbraucienā šie skaitļi pieaugs, jo lielāku darba daļu veiks iekšdedzes dzinējs. Taču pilsētu izbraukāt mierīgi var ar elektromotoru, samazinot degvielas patēriņu līdz minimumam. Tikai ar elektromotoru var nobraukt 45 kilometrus, taču tālāk var to uzlādēt no enerģijas, kas akumulējas bremzējot, plus arī no iekšdedzes dzinēja. Citiem vārdiem sakot, tas darbojas arī hibrīda režīmā, kad benzīna dzinējs ģenerē enerģiju elektromotora akumulatora uzlādei, kā arī paralēlā hibrīda režīmā, kad, braucot lielā ātrumā, pamatdarbu veic benzīna dzinējs, bet elektromotors pieslēdzas brīžos, kad nepieciešama lielāka jauda.

Bonuss 005: drošības jautājums

Var jau būt, ka Bonda sportiskajā dienesta auto ir tādas mūsdienu automobiļos ierastais parkošanās asistents, joslu maiņas brīdinājuma sistēma, 360 grādu kamera un citas tikpat noderīgas lietas, kas gādā par drošību. Taču, pat ja tādas ir, tad Bonds tās vienmēr ignorē. Bet velti, jo drošības sistēmu izmantošana varbūt ļautu kādreiz pārmaiņas pēc automašīnu nogādāt atpakaļ par MI6 aģentu spiegu tehniku atbildīgajam Q nesadauzītu.

Mitsubishi Outlander PHEV. (Foto: Rojs Maizītis)

Mitsubishi Outlander PHEV visas šīs drošības sistēmas ir – gan atpakaļskata kamera, gan 360 grādu kamera, kas palīdz labāk noparkot auto, gan joslu asistents un sadursmes novēršanas sistēma, gan aklās zonas brīdinājuma sistēma. Tātad nesalīdzināmi lielākas iespējas neapskādēt automobili un nenodarīt kaitējumu valsts īpašumam.

Bonuss 006: atbalsts valsts budžetam

Aģenta 007 ieradums dauzīt automašīnas noteikti viņa darba devējiem izmaksā ļoti dārgi. Jau pieminētais Aston Martin DB10 maksā virs pusmiljona eiro, tāpēc var tikai pabrīnīties par to, ka britu valsts budžets atļaujas sava slepenā dienesta darbiniekiem iegādāties tik dārgus automobiļus.

Nodokļu maksātāji noteikti būtu pateicīgi, ja MI6 aģentus apgādātu ar mazliet lētākiem automobiļiem. Ja zinām, ka Mitsubishi Outlander PHEV maksā, sākot no 33 900 eiro (bagātīgākajā komplektācijā Instyle cena sasniedz 45 990 eiro), tad vienkārši aprēķini rāda, ka viena Aston Martin vietā varētu nopirkt 15 PHEV. Vai arī nopirkt vienu Outlander PHEV, bet pāri palikušo naudu ieguldīt, teiksim, medicīnas sistēmā. Un piedevām ietaupīt kaudzi naudas, kas citādi būtu iztērēta degvielai.

Mitsubishi Outlander PHEV. (Foto: Rojs Maizītis)

Bonuss 007: zaļā domāšana

Lai cik konservatīvs savos uzskatos būtu Džeimss Bonds, agri vai vēlu arī viņam nāksies pārsēsties no degvielu spaiņiem patērējoša un apkārtējo vidi gandējoša automobiļa uz kaut ko videi draudzīgāku. Klīda runas, ka jau jaunajā filmā – tajā pašā, kuras pirmizrāde tika pārcelta – Bonds izmēģināšot kādu elektroauto, taču oficiāla apstiprinājuma tam pagaidām nav.

Taču, kamēr aģents 007 domā par videi draudzīgākām tehnoloģijām un ļoti nesteidzīgi pošas pirmizrādei, Mitsubishi Outlander PHEV jau ir klāt. Tas nav jāgaida, var kāpt iekšā un braukt kaut tūlīt. Un sirdi noteikti sildīs apziņa, ka esi kļuvis mazliet zaļāk domājošs, turklāt maciņam tas izmaksā krietni lētāk nekā traukšanās rijīgā sporta vāģī.

Mitsubishi Outlander PHEV. (Foto: Rojs Maizītis)

FAKTI

Mistubishi Outlander PHEV

Dzinējs: 2,4 litru benzīna

Jauda / griezes moments: 135 ZS / 211 Nm

Priekšējā elektromotora jauda / griezes moments: 82 ZS / 137 Nm

Aizmugurējā elektromotora jauda / griezes moments: 95 ZS /195 Nm

Kopējā jauda: 221 ZS

Vidējais degvielas patēriņš: 2 litri uz 100 km

Ar elekromotoru veicamais attālums: 45 km

Cena: no 33 900 EUR

Mitsubishi Outlander PHEV. (Foto: Rojs Maizītis)