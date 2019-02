VIDEO: "Vīru runa" ar Kasparu Gorkšu. Vai Latvijas futbolā būs galma apvērsums?

Pēdējā mēneša laikā Latvijas futbolā virmo kaislības. Daļa federācijas biedru uzskata, ka LFF prezidents Kaspars Gorkšs līdz šim ir darbojies neveiksmīgi, tādēļ ārkārtas kongresā gatavojas gāzt viņu no amata. Taču ko par to visu saka pats Gorkšs un kas vispār patlaban notiek Latvijas futbola saimniecībā? To uzzināsim "Vīru runu" studijā, kur ar Kasparu Gorkšu sarunāsies žurnāla "9Vīri" redaktori Aldis Miesnieks un Sandris Metuzāls.

