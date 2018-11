Pirmdien, 26.novembrī, Valsts prezidents Raimonds Vējonis tiksies ar Saeimā pārstāvētajām partijām. Piektdien Vējonis intervijā LNT raidījumam "900 sekundes" sacīja, ka gadījumā, ja valdības veidošanas sarunās iesaistītās partijas līdz pirmdienai nebūs spējušas vienoties par vairākuma atbalstītu Ministru prezidenta amata kandidātu, tad otra iespēja tām vairs netiks dota.

"Es esmu devis termiņu līdz pirmdienai, lai partijas piedāvā [vairākuma atbalstītu premjera amata kandidātu]. Nu tad zināmā mērā var teikt, ka 26.novembris ir tas kritiskais brīdis. Ja partijas līdz tam nespēs vienoties, tad tām šādas tiesības vispār vairs netiks dotas," sacīja Vējonis.

Neoficiālās sarunās politiķi šaubās, ka pirmdien Vējonim varētu tikt piedāvāts viens premjera kandidāts, par kuru būs vienojies vairākums. Politiķiem šajās dienās arī faktiski nenotiek oficiālās konsultācijas un diskusijas par valdību. Piektdien vien notikusi "KPV LV" un apvienības "Attīstībai/Par!" (AP) saruna.

Atsevišķi politiķi no Valsts prezidenta sagaida skaidrāku un nepārprotamāku vēstījumu attiecībā uz virzienu valdības veidošanā, lai visām partijām veidotos līdzīgāka izpratne par procesa tālāko gaitu, tajā skaitā par to, kuram no kandidātiem ir lielākas izredzes saņemt nomināciju premjera amatam.

"KPV LV" un AP lūgušas kopīgu pieņemšanu pie Valsts prezidenta pirmdien, lai runātu par valdības veidošanas gaitu. Kā pauda "KPV LV" līdzpriekšsēdētājs Artuss Kaimiņš, Vējoņa izteikumi medijos par premjera izvirzīšanas kārtību sabiedrībā var tikt pārprasti, kā arī var radīt iedzīvotājiem nepareizu priekšstatu par aktivitātes trūkumu sarunās par valdības veidošanu. Politiķis norāda, ka šāds apgalvojums ir nepamatots un tieši skar partijas "KPV LV" premjera amata kandidātu Aldi Gobzemu, kā arī AP premjera amata kandidātu Arti Pabriku.

AP līdzpriekšsēdētājs Daniels Pavļuts apstiprināja, ka abām partijām bijušas konsultācijas un ļoti laba saruna, kurā nolemts kopīgi lūgt tikšanos ar Valsts prezidentu, lai pārrunātu jautājumu par to, kas tiek sagaidīts no partijām. Arī AP vēlētos izprast Valsts prezidenta nostāju attiecībā uz abu partiju izvirzītajiem premjera amata kandidātiem.

Tikmēr Jaunās konservatīvās partijas (JKP) līderis Jānis Bordāns uzskata - tie, kas negribēja iet JKP piedāvāto ceļu valdības veidošanā, ir iebraukuši strupceļā. Politiķis, kurš bija nominēts premjera amatam, tomēr neguva potenciālo koalīcijas partneru, uzskata, ka valdība jau varēja būt izveidota. Bordāns bija skeptisks par iespēju partijām panākt kompromisu un pašām vienoties par valdību līdz pirmdienai. Bordāns arī atturējās prognozēt, kāds varētu būt risinājums un iespējamais premjera kandidāts.

Apvienības "Jaunā Vienotība" (JV) politiķi uzskata, ka Saeimā ievēlētajām labējām partijām ir visas iespējas izveidot valdību. Līdz ar to partijām ir jāstrādā, nenovirzoties no galvenā mērķa - izveidot stabilu un rīcībspējīgu labējo spēku valdību, kas bauda drošu Saeimas vairākumu, - par šādu JV pozīciju informēja politiskā spēka preses sekretārs Sandris Sabajevs.

Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK priekšsēdētājs Raivis Dzintars norādīja, ka politiskais spēks ir aicināts pirmdien tikties ar prezidentu, tad arī tiks pārrunāti jautājumi par valdības veidošanu.

Komentējot Vējoņa kritiku partijām, Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Uldis Augulis aģentūrai LETA norādīja, ka, ja atsevišķas partijas "savelk sarkanās līnijas", tad ir diez gan sarežģīti izveidot valdību. Kā piemēru viņš minēja JKP pret ZZS novilkto "sarkano līniju" attiecībā uz iespēju strādāt kopā koalīcijā.

Politiķis norādīja, ka ZZS jau ir paudusi, ka ir gatava strādāt tā dēvētā latviskā flanga partiju veidotā valdībā. Politiskais spēks ir atvērts sarunām, ja kādai partijai ir interese tādas rīkot, pauda Augulis, piebilstot, ka pašlaik oficiālas sarunas ar politiskā spēka piedalīšanos nenotiek. Viņš skaidroja, ka ir grūti pateikt, vai līdz 26.novembrim politiskajiem spēkiem izdosies vienoties par kandidātu, kuram būtu vairākuma atbalsts.