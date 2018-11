Rīgā pasniegtas Gada balvas interešu izglītībā

Par ieguldījumu interešu izglītībā balvas saņēma Bērnu un jauniešu centra „Kurzeme” aerobikas studijas skolotāja Ieviņa Zakrepska, Rīgas 40. vidusskolas skolu muzeja pulciņa „Pētnieks” skolotāja Ļubova Ruško, Iļģuciema vidusskolas teātra pulciņa „Kuššš….” skolotāja Līvija Roze, Rīgas 71. vidusskolas vides mākslas pulciņu skolotājs Gvido Bērziņš, Bērnu un jauniešu vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skola” skolotāja Lilita Svirževska, pamatskolas „Rīdze” deju grupas „Rīdze” skolotāja Ieva Rudzīte, Bērnu un jauniešu centra „Rīgas skolēnu pils” koklētāju ansambļa „Austriņa” skolotāja Iveta Tauriņa, Bērnu un jauniešu centra „Altona” tēlniecības un zīmēšanas studijas skolotāja Dace Endziņa, Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” izglītības metodiķe Dace Balode.

Balvas par sasniegumiem interešu izglītībā ieguva Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” divi kolektīvi: akordeonistu ansamblis un akrobātikas studija „Melanž”, kā arī šī centra audzēkne Aleksandra Veselova par panākumiem lēcienos uz batuta. Par sasniegumiem tika sumināti arī Rīgas Jauno tehniķu centra lakrosa pulciņš un šī centra lidmodelisma pulciņa audzēknis Vladislavs Dreijers. Balvas šajā nominācijā ieguva tēlniecības un zīmēšanas studijas audzēkne Petra Belova no Bērnu un jauniešu centra „Altona”, zīmēšanas un gleznošanas pulciņa audzēkne Katrīna Pomeščikova no Bērnu un jauniešu centra „Mīlgrāvis”. No šī paša centra par sasniegumiem interešu izglītībā balvas saņēma arī vingrošanas un keramikas pulciņi. Šajā kategorijā par teicamiem sasniegumiem savā nozarē tika sveikts arī Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” elektronikas pulciņš.

Gada balvas piešķir, lai novērtētu interešu izglītībā iesaistīto bērnu un jauniešu sasniegumus, kā arī, lai izteiktu atzinību audzēkņiem, kolektīviem un viņu pedagogiem par ieguldījumu interešu izglītībā. Gada balvu interešu izglītībā piešķir vairākās nominācijās: “Par sasniegumiem interešu izglītībā”, “Par ieguldījumu interešu izglītībā”, “Debija interešu izglītībā”, kā arī nominācijā “Par mūža ieguldījumu interešu izglītībā”, kurā balvu saņem pedagogs par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu interešu izglītības attīstībā Rīgā.



Interešu izglītības Gada balvas pasniegšanas pasākumu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.