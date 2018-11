Meistaralus festivālā "Riga Craft Beer Weekend" jākoncentrējas uz 480 jaunu garšu izzināšanu un savas īstās atrašanu, nevis izdzertā apjomiem

Festivālu Riga Craft Beer Weekend organizē alus, iesala dzērienu un kvasa biedrība “Alus brālība”. Biedrības valdes loceklis Andrejs Šikors atzīst, ka festivāls uz Latviju pirmo reizi atvedīs citviet pasaulē plaši pazīstamo, bet pie mums vēl svešādo craft beer weekend pasākumu formātu. Tā pamata ideja ir sniegt iespēju apmeklētājiem iepazīt jaunas garšas, izzināt dažādās meistaralus garšas un palīdzēt atrast savu īsto meistara alu. Lai izprastu, ko festivālā varēs sagaidīt, kam gatavoties un no kā izvairīties, Andrejs Šikors skaidro nianses un noteikumus, kas šādos pasākumos tiek ievēroti.

“Ieejot festivālā, katrs apmeklētājs saņems dāvanā unikālu, īpaši festivālam Riga Craft Beer Weekend radītu degustācijas glāzi no SAHM, kurā degustācijai varēs pildīt ikvienu no alus šķirnēm. Taču aicinu koncentrēties uz izzināšanu, jaunā iepazīšanu un uz sarunām ar amatalus meistariem. Tam nepieciešama visai pragmatiska pieeja un skaidra galva. Tādēļ bez papildus samaksas festivāla apmeklētājiem būs pieejams kā Tērvetes avota dzeramais ūdens garšas neitralizēšanai mutē un prāta skaidrībai, tā arī ūdens glāzes izskalošanai pirms katras nākamās garšas testēšanas. Iesaku par katru no degustētajām garšām pierakstīt arī būtiskākās sajūtas un savu vērtējumu, kas vēlāk palīdzēs noorientēties. Kā nekā – divās dienās nodegustēt 480 alus šķirnes ir milzīgs izaicinājums. Tas diez vai ir pa spēkam īstiem profesionāļiem, bet iesācējiem var radīt īstu apjukumu. Laikus, izdarīti pieraksti var izrādīties ļoti vērtīgi un vēlāk palīdzēs saprast, kura no daudzajām garšām bijusi tīkamākā,” akcentē Andrejs Šikors.

Viņš apstiprina, ka festivālā Riga Craft Beer Weekend nebūs ierobežots nedz tas, cik meistaralus veidi tiek degustēti, nedz tas, cik reizes baudīts kāds īpaši tīkams alus – visas alus degustācijas ir iekļautas biļetes cenā. Tomēr būtiskākais ir spēt katru nodegustēto alu novērtēt. Tostarp palīdzēt noteikt arī Rīgas mīlētāko un populārāko meistaralus garšu.

“Festivālā uz vietas ikviens varēs paust savu vērtējumu par degustētajām garšām, kas tiešsaistē tiks reģistrēta starptautiski atzītā alus reitingu tabulā. Katra balss Rīgā, tiešā veidā ietekmēs to, kāds meistaralus darītājam būs starptautiskais reitings – tātad ikviens veidos viņa starptautisko reputāciju. Pozīcija reitingu tabulā ir būtisks vērtējums gan aldariem, gan arī izcilākā alus meklētājiem. Tādēļ apmeklētājus aicinu būt atklātiem un savu viedokli neslēpt,” festivāla būtību un norisi skaidro Andrejs Šikors.

Viņš uzsver, ka paralēli katra no 60 meistaralus darītavām sacentīsies arī par “Riga Craft Beer Weekend” populārākās un iecienītākās garšas titulu, ko ar savu balsojumu arī noteiks tikai festivāla apmeklētāji uz vietas.

Andrejs Šikors atgādina, ka papildus bezmaksas degustācijām abās festivāla dienās būs iespēja veidot jaunus kontaktus, apmainīties ar pieredzi un baudīt pazīstamu grupu koncertus. Piemēram, 4. janvārī pulksten 19:00 uz skatuves kāps vācu sintpopa grupa “De/Vision”, par kuru ne bez pamata tiek sacīts – ja tev patīk Depeche Mode, sajūsminās arī De/Vision.

Būtiski, ka visas degustācijas un koncerti ir iekļauti biļetes cenā, kas vēl ir pieejamas bez rindas.lv biļešu tirdzniecības vietnē.

Jaunākās ziņas un video materiāli liecina, ka uz Ziemeļeiropā vērienīgāko meistaralus notikumu Riga Craft Beer Weekend jau pošas viesi teju no visas pasaules. Atliek vien aktīviem būt arī vietējiem meistaralus cienītājiem un savu biļeti uz festivālu sagādāt laikus, kamēr tās vēl pieejamas.

Par organizatoru

Festivālu Riga Craft Beer Weekend organizē alus, iesala dzērienu un kvasa biedrība “Alus brālība” un tehniskā nodrošinājuma uzņēmums SIA “Showconsulting”, kas ir ilggadējs starptautiskā alus festivāla Latviabeerfest, Latvijas alus Gada balvas pasniegšanas ceremonijas un konkursa Baltic Beer Star rīkotājs. Katru gadu biedrība organizē arī Baltijas valstu alus darītāju zinātniski praktisko konferenci. Biedrības mērķis ir apvienot nozares dalībniekus un entuziastus, sekmēt alus kultūras izaugsmi Latvijā, veicināt izpratni par alus nozari un izglītot sabiedrību par nozarei nozīmīgiem jautājumiem.

