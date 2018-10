Politologs: "Starp Vējoņa nosauktajiem premjera amata kandidātiem Pabriks varētu būt kompromisa figūra"

"Domāju, ka tas ir trīs reālās kandidatūras, ņemot vērā vēlēšanu kontekstu," vērtējot Vējoņa gaidas, ka turpmākajā politisko partiju konsultāciju laikā tiks panākta vienošanās par vairākuma atbalstu Aldim Gobzemam ("KPV LV"), Jānim Bordānam (JKP) vai Pabrikam, sacīja eksperts.

Viņš piebilda, ja šo personu vidū būtu kāds no pašreizējās koalīcijas, tad vēlētājs to, iespējams, nesaprastu. "Vēlēšanas bija interesantas ar to, ka no vienas puses notikusi "sodīšana", jo vēlētājiem nepatika tas, kā strādāja valdība, tomēr teju visi ministri ir ievēlēti Saeimā," teica Rozenvalds.

Politologs gan norādīja, ka līdz reālā kandidāta virzīšanai ir vēl tāls ceļš ejams. "Pašreizējā situācija ir tāda, ka nav īsti labu variantu, ja JKP pieturās pie savas pārliecības par sadarbības ar ZZS noraidīšanu," teica eksperts.

Taujāts, kādēļ starp trim nosauktajiem politiķiem varētu nebūt Bordāna vārda, Rozenvalds skaidroja, ka partijas pagājušās piektdienas paziņojums varbūt bijusi kļūda, kas "KPV LV" tagad nostādījusi "jaunākā brāļa" stāvoklī. Vienlaikus viņš neizslēdz, ka Bordāns tāpat galu galā varētu kļūt par premjeru.

Jau vēstīts, ka pēc notikušajām konsultācijām ar politiskajām partijām Valsts prezidents turpinās izvērtēt Gobzema, Bordāna un Pabrika kandidatūras uz Ministru prezidenta amatu.

Valsts prezidents sagaida, ka turpmākajā politisko partiju konsultāciju laikā tiks panākta vienošanās par vairākuma atbalstu vienam no šiem kandidātiem.

Valsts prezidents izvirzīs tikai tādu Ministru prezidenta amata kandidātu, par kuru nebūs šaubas par viņa iespējām saņemt atļauju pieejai valsts noslēpumam. Lai noskaidrotu iespējamību saņemt atļauju pieejai valsts noslēpumam, tikšanās laikā Valsts prezidents aicināja visus trīs potenciālos premjera amata kandidātus iesniegt nepieciešamos dokumentus.

"Lai radītu priekšnosacījumus valsts attīstībai un izaugsmei ilgtermiņā, visas sabiedrības interesēs ir stabilas, lemtspējīgas un rīcībspējīgas valdības izveidošana, kurai 13.Saeimā būtu vairākuma atbalsts. No politiskajām partijām sagaidu atbildīgu un izlēmīgu rīcību, lai pēc iespējas ātrāk vienotos gan par koalīcijas aprisēm, gan darāmajiem darbiem," uzsver Vējonis.

Saskaņā ar Satversmi Valsts prezidents rīkojumu par nākamā Ministru prezidenta aicināšanu varēs izdot tikai pēc tam, kad līdz ar jaunievēlētās Saeimas sanākšanu uz pirmo sēdi 6.novembrī būs atkāpies esošais Ministru kabinets.

Kā ziņots, sākot konsultācijas ar Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām par iespējamiem Ministru prezidenta amata kandidātiem, Vējonis ceturtdien tikās ar "Jaunās Vienotības", Zaļo un zemnieku savienības (ZZS), nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) un "Attīstībai/Par!" pārstāvjiem, bet piektdien uzņēma JKP, "KPV LV" un "Saskaņas" pārstāvjus.

Pašlaik iniciatīvu valdības veidošanas sarunās uzņēmušies trīs politiskie spēki - JKP, "KPV LV" un "Attīstībai/Par!". JKP premjera kandidāts ir Bordāns, "KPV LV" - Gobzems un "Attīstībai/Par!" - Pabriks.