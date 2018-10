Centrālā darba nosaukumu nācās noslepenot – īstenots projekts par realitātes ilūziju

„Nekurienes vidū” ir divu atzītu mākslinieku kopprojekts, kur skatāmas vairākas gleznu un instalāciju sērijas, kā arī lielformāta skulptūra – mākslas darbi, kas radīti speciāli šai izstādei, abiem autoriem dialogā runājot par realitāšu un ideju konfrontācijām.

„Pie visa vainīgs ir Uldis. Ieraudzīju viņa darbnīcā gleznu, pie kuras viņš tikko bija beidzis strādāt, un mani pārņēma tā wow sajūta. Līdzīgu sižetu jau biju ilgstoši muļļājis savā prātā, bet nekad to vēl nebiiju materializējis. Nu tam bija pienācis laiks,” par to, kā aizsākās abu mākslinieku sadarbība, stāsta Egons Peršēvics.

Foto: Uldis Rubezis

Gleznotājs Uldis Rubezis savos darbos jauc reālos, dokumentālos kadrus ar nereāliem foniem, radot postsireālistiskas ainavas. Savukārt readymade objektus viņš pārveido, radot miniatūras scenogrāfiskas ainiņas. Jaucot reālo jeb dokumentālo ar nereālo, mākslinieks cenšas likvidēt robežas starp realitātēm un to uztverēm. Arī tēlnieka Egona Peršēvica skulptūra „Dižkareivis G***s G*******s” vēsta par realitāšu konfrontāciju. Reāls cilvēks – tāds, kādu to redzam visās mums pieejamajās fizikāli izmērāmajās dimensijās, spēj vienlaicīgi pilnvērtīgi darboties pavisam citā – virtuālā vidē, izspēlējot reālus un nereālus scenārijus. Skulptūras reālistiski veidoto figūru papildina gaisma un krāsa. Mākslas darba nosaukumu daļēji nācās aizšifrēt, jo darba prototips ir Latvijas armijas karavīrs aktīvajā dienestā, kura vārds medijos nedrīkst parādīties.

„„Nekurienes vidū” jeb In the Middle of Nowhere ir stāsts par notikumiem, kas risinās mums līdzās, vai arī ļoti tālu prom – tam īsti nav nozīmes, jo mēs par tiem neaizdomājamies, tikpat labi tie nenotiek nekur. Izstādes gaisotne ir diezgan netverama; ir skaidri nojaušamas darbojošās personas, bet pavisam neesoša ir darbība un vieta,” saka Uldis Rubezis, piemetinot, ka izstādi izvēlējušies pirmizrādīt tieši veļu laikā, lai spēle ar laika un telpas nojaukšanu būtu vēl labāk izgaršojama.

Foto: Uldis Rubezis

Uldis Rubezis ir spēcīgs mākslinieks ar lielu pieredzi un svaigu skatu, ko pierādīja viņa drosmīgā personālizstāde “Pārcelšanās” Liepājas muzejā 2015. gadā, tai sekojošās performances un mākslas projekti, 2016. gadā Liepājas Mākslas forumam tapušais brandmūra gleznojums „Vārna”, 2017. gadā darinātā instalācija kopizstādei “Apgaismības nokrišņi” kopā ar citiem izciliem Latvijas autoriem, kā arī daudzie apbalvojumi glezniecībā. Ulda Rubeža darbi atrodas muzeju un privātajās kolekcijās Latvijā un aiz tās robežām.

Tēlnieks Egons Peršēvics pēdējā gada laikā aktīvi izstādās ne vien Latvijā, bet jo īpaši Lietuvā; vasaras sākumā uzaicināto mākslinieku kārtā viņš piedalījās iespaidīgajā mākslas mesē „Art Vilnius”, savukārt viņa skulptūras vēl aizvien tiek izrādītas ceļojošajā izstādē, kur tēlnieku piedalīties aicināja Lietuvas Mākslinieku savienība. Latvijā pēdējais tēlnieka ievērojamākais mākslas projekts ir Daugavpils Marka Rotko mākslas centra spoku zirga skulptūra.

Foto: Egons Peršēvics

Ar Liepājas Kultūras pārvaldes un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas atbalstu tapusī tēlnieka Egona Peršēvica un gleznotāja Ulda Rubeža kopizstāde „Nekurienes vidū” Liepājā, galerijā „Romas dārzs” būs skatāma no 19. oktobra līdz pat gada beigām, bet jau 2019. gada sākumā to eksponēs arī Lietuvas galvaspilsēta Viļņa. Izstādes pirmizrāde ar alus darbnīcas „Labietis” ekskluzīvās produkcijas degustāciju – 19. oktobrī pulksten 18.00.