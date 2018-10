Šaušalīgais incidents noticis pagājušajā sestdienā, 13. oktobrī, pēc pulksten 12:00.

Par notikušo Jauns.lv izstāstīja kāda aculieciniece, kura tobrīd ar draugu un paziņu kompāniju mēroja ceļu cauri Carnikavas novada Lilastei, dodoties uz Rīgu.

“Te piepeši kāds izbrīnā iesaucās “Ak, Dievs!” un visi pievērsa uzmanību tam, kas notiek ceļa malā. Izskatījās pēc smagas avārijas. Mūsu automašīnā bija kāds glābējs, tādēļ nekavējoties pieturējām ceļa malā, lai noskaidrotu, vai varam kā līdzēt. Skats bija šausminošs,” atklāj Arita (vārds mainīts).

Notikuma vietā kompānija sastapusi kādu jaunu vīrieti, kurš saķēris galvu. Blakus viņam – avārijā cietis velosipēds un daļās sadalīts cilvēka ķermenis.

Notriec velosipēdistu un aizmūk

“Piestāja arī kāds džips, no kura bija izkāpuši daži Igauņi. Izrādījās, ka viņi jau labu laiku iepriekš uz šī ceļa bija filmējuši kādu automašīnu, kura pārvietojusies ļoti aizdomīgi un bīstami – no vienas ceļa malas uz otru – un mēģinājuši informēt par to policiju,” atklāj aculieciniece.

Pavisam drīz kļuva skaidrs, ka aizdomīgo transportlīdzekli nav izdevies apturēt, pirms tā vadītājs notriecis Pīteru Rihteru un aizbraucis tālāk. Uz notikuma vietu, kā apgalvo Arita, – netālu no Lilastes dzelzceļa stacijas – Valsts policija (VP) ieradusies aptuveni 20 minūtes pēc izsaukuma.

Aculiecinieka foto no notikuma vietas, kur bojā gāja ASV velosipēdists Pīters Rihters. (Foto: Ekrānuzņēmums no Twitter)

Saskaņā ar viņas teikto, pirms tam klāt bijusi arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāde, kuri esot apseguši bojā gājušā velosipēdista mirstīgās atliekas. Izdzīvojušais jaunietis no medicīniskās palīdzības esot atteicies.

“Pirmā policijas brigāde apsekoja avārijas vietu, veica kaut kādus mērījumus, ievāca liecības un devās prom. Pēc tam ieradās citi, kuri arīdzan darbojās šajā vietā un atkārtoti uzklausīja lieciniekus. Ļoti pārsteidza viņu attieksme, kad jautājām, vai dzīvajos palikušo puisi nevarētu nogādāt galamērķī Rīgā. Viņi teica, ka viņiem transportlīdzeklī neesot vietas – lai brauc pats,” stāsta Arita. Pēc viņas kompānijas atkārtota lūguma gan solīts par jaunieti parūpēties.

Tolaik viņai, viņas draugiem un citiem notikuma vietā esošajiem tas nebija zināms, taču, saskaņā ar Jauns.lv rīcībā esošu informāciju, automašīnas vadītājs, kurš tika nofilmēts joņojot pa šoseju un notrieca Pīteru Rihteru, tika aizturēts.

Saskaņā ar šo informāciju viņš tobrīd vadījis “Mercedes Benz” markas apvidus automašīnu. To, vai vīrietis bijis reibumā, policijā gan neapstiprināja.

Pēc portāla Jauns.lv rīcībā esošas informācijas, netālu no notikuma vietas saistībā ar notikušo aizturēts 1974. gadā dzimis automašīnas vadītājs, kurš bija sēdies pie stūres 2,86 promiļu reibumā un braucis bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

Ir uzsākts kriminālprocess

Komentējot traģisko avāriju, NMPD apstiprināja, ka dienestā ir bijis izsaukums uz minēto adresi Carnikavas novada Lilastē, minētajā datumā.

“Zvanu saņēmām pulksten 12.20. Desmit minūšu laikā mediķu brigāde bija notikuma vietā. Negadījumā gājis bojā vīrietis, kura gūtās traumas nebija savienojamas ar dzīvību. Šādās situācijās mediķi konstatē nāves faktu, tālākās darbības negadījuma vietā veic Valsts policija. Citu cietušo šajā negadījumā nebija,” Jauns.lv informēja NMPD Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Bukša.

Arī VP apstiprināja, ka incidents tik tiešām bijis, taču atteicās sniegt sīkāku informāciju par notikušo, jo ir uzsākts kriminālprocess.

Policijā arī nekomentēja aculiecinieces apgalvojumus par likumsargu komunikāciju, kuri, pēc viņas teiktā, sākotnēji it kā atteicās aizvest mirušā Pītera kompanjonu līdz galamērķim un neminēja arī neko vairāk par jaunā puiša tālākajiem ceļiem.

Vāc naudu Pītera mirstīgo atlieku nogādāšanai ASV

Dažas dienas pēc traģiskās avārijas, sociālajos tīklos parādījusies sīkāka informācija par bojā gājušo amerikāņu velotūristu un viņa kompanjona tālākajiem ceļiem.

Šādi portālā Twitter.com raksta vietējais velobraukšanas entuziasts Māris Kalējs. Notikumu komentē arī citi sociālo tīklu lietotāji:

Sestdien, 13.oktobrī pie Lilastes tika nogalināts 70 gadus vecs velotūrists no Aļaskas, Peter Richter, viņa tuvinieki jau ieradušies Rīgā. Vainīgais Mercedes vadītājs aizturēts netālu mežā 2.8 promiļu reibumā. Eurovelo 10, 13 @ECFEuroVelo https://t.co/r4g3gcvkDp pic.twitter.com/5q9qBjvkEy — Māris Kalējs (@mariskalejs) October 17, 2018

Par Latvijā notikušo kāds pavēstījis arī ASV un citviet pasaulē populārajā interneta vietnē Reddit.com, kur arīdzan uzsākusies diskusija.

Papildus tam pūļa finansējuma platformā Gofundme.com ir uzsākta kampaņa, kuras mērķis ir savākt naudu Pītera Rihtera mirstīgo atlieku pārvešanai mājās, kā arī palīdzēt atpakaļ dzimtajā valstī nokļūt jaunajam puisim, kurš ceļojis kopā ar Pīteru.

Kampaņas pieteikumā angļu valodā teikts: “Pīteru Rihteru, netālu no Rīgas, Latvijā notrieca piedzēries autovadītājs. Metjū ir nepieciešama palīdzība, lai dotos uz Latviju un atvestu Pīteru mājās. Palīdzība ar nokļūšanu mājās noderētu arī mūsu draugam Džodijam, kurš devās Pīteram līdzi ceļojumā. Pīteru paguva iemīlēt daudzi ļaudis visā pasaulē un mēs būtu ļoti priecīgi, ja mums izdotos arī savākt līdzekļus, kuri dotu iespēju šiem cilvēkiem ierasties uz Pītera bērēm Ankoridžā [Aļaskas štats]. Būsim pateicīgi par jebkādu atbalstu.”

Internetā tiek vākta nauda Pītera Rihtera mirstīgo atlieku un viņa kompanjona Džodija nogādāšanai mājās - Aļaskas štata Ankoridžas pilsētā. (Foto: Ekrānuzņēmums no Gofundme.com)

Spriežot pēc platformā minētā, no vajadzīgajiem 15 000 ASV dolāru ir savākta teju visa summa.