Ar traģēdiju piedzīvojušā helikoptera iepriekšējo reisu Pamira kalnos lidojuši arī latviešu alpīnisti

"Mēs lidojām no bāzes nometnes ar iepriekšējo reisu ar šo pašu helikoptera bortu... Diemžēl ziņas šobrīd pretrunīgas - jaunākā info par 4-6 bojā gājušiem," vēl pirms oficiāli tapa zināms, ka dzīvību negadījumā zaudēja pieci cilvēki, rakstīja Liepiņš.

Vēlāk, uzzinot, ka miruši trīs Krievijas alpīnisti no Brjanskas, kā arī divi piloti, vietējie iedzīvotāji, Liepiņš piebilda, ka ar alpīnistiem sēdēja bāzes nometnē blakus pie viena galda - bojāgājušie 7495 metru augstajā Ismaila Somoni virsotnē uzkāpa divas dienas pirms Liepiņiem.

Jau ziņojām, ka helikoptera avārijā Tadžikistānā, Pamira kalnos, gājuši bojā pieci cilvēki - trīs alpīnisti un divi apkalpes locekļi, pirmdien paziņojusi Tadžikistānas Ārkārtējo situāciju komiteja.

Igaunijas mediji vēsta, ka ar šo helikopteru bijis paredzēts atgriezties galvaspilsētā Dušanbē arī grupai igauņu alpīnistu, kas bija uzkāpuši Ismaila Somoni smailē, savulaik pazīstamā kā Komunisma smaile, taču igauņi sarežģīta lejupkāpiena dēļ uz šo lidojumu nav paspējuši.

Kā sociālajā tīklā "Facebook" raksta igauņu alpīnisti, grūtā atceļā no virsotnes viņi izglābušies no divām lavīnām un bāzes nometnē pārnākuši jau tumsā.

Uzzinot, ka pirmais no diviem helikopteriem, ar ko igauņiem bija paredzēts atgriezties galvaspilsētā, jau aizlidojis, viņi sajutuši vilšanos, bet tad saņēmuši ziņu, ka helikopters desmit minūtes pēc pacelšanās avarējis, pastāstījusi grupas vadītāja Katrīna Merisalu.

Lidaparāts, kurā atradās 13 alpīnisti no Krievijas un pa vienam no Baltkrievijas un Spānijas, avarēja svētdien, stiprā vējā un sliktas redzamības apstākļos mēģinot nolaisties uz šaura morēnas plato aptuveni 4500 metru augstumā, 14 kilometrus no bāzes nometnes. Visi trīs bojāgājušie alpīnisti bija Krievijas pilsoņi, bet apkalpes locekļi - tadžiki.

Igauņi raksta, ka pārdzīvo notikušo, jo pazinuši daudzus no alpīnistiem, kas atradās helikopterā, un vakarā gatavojušies kopā ar viņiem svinēt atgriešanos Dušanbē.