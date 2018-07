No oficiālajām Rīgas peldvietām šodien, kā jau ierasts, vissiltākais ūdens ir Bābelīša ezerā, kur tas iesilis līdz plus 26 grādiem. Ķīšezera oficiālajā peldvietā ūdens šodien iesilis līdz plus 24 grādiem, Lucavsalā - līdz plus 23 grādiem, bet Daugavgrīvā, Rumbulā un Vakarbuļļos - līdz plus 21 grādam.

Salīdzinoši visvēsākais ūdens šodien ir Rīgas jūras līcī pie Vecāķiem, kur tas iesilis līdz plus 20 grādiem, liecina pašvaldības policijas apkopotā informācija no glābšanas stacijām.