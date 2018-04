Dejas mākslas eksperti vērtēs dejas māksliniecisko izpildījumu un rakstura atklāsmi, dejas horeogrāfiskā teksta precizitāti, izpildījuma muzikalitāti, tautas tērpa valkāšanas kultūru un atbilstību tradīcijai, deju kolektīva skatuves kultūru un kopiespaidu.

Bauskas deju apriņķa virsvadītāja Guna Trukšāne norāda, ka visi dejotāji jau otro sezonu cītīgi apgūst svētku repertuāru, līdz ar to skatē vien jādemonstrē apgūtais.

"Uztraukumam nav pamata, jo dejotāji ir ieguldījuši milzīgu darbu un līdzekļus mēģinājumos un tērpu bāzes atjaunināšanā. Nākušas pretī arī pašvaldības un to kultūras nami. Ieguldītais darbs attaisnojas, jo cilvēki ir laimīgi, darot to, kas viņiem padodas - dejošana un dziedāšana ir ierakstīta latvieša gēnos. Skatē gan uzsvaram jābūt uz sirsnīgu sadejošanos, nevis izrādīšanos, tāpēc arī tāds Deju svētku sauklis - "Mēs dejosim no visas sirds". Ja katrs kolektīva vadītājs to skates rītā atgādinās, tad vairs nav par ko uztraukties," akcentēja Trukšāne.