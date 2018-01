Līdz ar to vairākumam respondentu trūkst informācijas, lai spriestu gan par to, kā esošais dienesta vadītājs ir darījis savu darbu līdz šim, gan to, vai ļaut viņam darboties vēl vienu termiņu. Turklāt 7% aptaujas dalībnieku norāda, ka viņus neinteresē, kurš vada SAB.

Tikmēr ceturtā daļa jeb 25% aptaujāto uzskata, ka Maizītim nevar vēl uz pieciem gadiem uzticēt SAB vadību. Pretējās domās ir gandrīz piektā daļa jeb 17% aptaujāto. Viņi uzskata, ka Latvijas galvenā drošības dienesta šefs savu darbu var turpināt.

Kā ziņots, pašreizējā SAB vadītāja Maizīša pilnvaru termiņš beidzas maijā. Maizītis SAB priekšnieka amatā tika apstiprināts 2013. gada 14. martā, pienākumus viņš sāka pildīt 2. maijā. SAB direktoru ieceļ amatā uz pieciem gadiem.