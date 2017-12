Vēl pērn Rīgas domes vadība ar mēru Nilu Ušakovu priekšgalā pompozi viesojās Natālijas Draudziņas vidusskolā un uzlielīja celtniekus par paveiktajiem darbiem. Vairāki Kasjauns.lv lasītāji jautā – ja jau skolā nupat pabeigti vērienīgi remontdarbi, kāpēc tā atkal jāremontē?

Rīgas dome decembra vidū pieņēma budžetu nākamajam gadam un tajā paredzēti vairāk nekā 6 miljoni eiro kopumā 12 galvaspilsētas skolu ēku, tostarp arī Natālijas Draudziņas vidusskolas, remontiem.

Te jāteic, ka Draudziņas skola ir viena no lielākajām galvaspilsētas skolām un tā sastāv no vairākām ēkām-korpusiem. Pašlaik pilnībā ir izremontēts jaunie – A un C korpusi, bet tagad darbi paredzēti vecākajā - B korpusā.

Jāuzsver, ka 1913. gadā celtais B korpuss ir atzīts par vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli, kurā pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) norādījuma nav iespējama vien tikai "parasta" renovācija, bet restaurācija. Tā, piemēram, tur netika atļauts ielikt standarta pakešu logus, bet nācās ielikt koka pakešu logus un atjaunot daļu veco, vēsturisko loga rāmju.

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktors Pēteris Ševčenko Kasjauns.lv pastāstīja par jau iepriekšējos gados skolā veiktajiem remontdarbiem un to kas paredzēts:

„Darbi tiks veikti jau ceturto gadu pēc kārtas, pagaidām zināms, ka 2018. gadā tie notiks skolas vecākajā ēkā (B korpusā). Iepriekšējos gados jau paveikti šādi remontdarbi:

* 2015. gadā - skolas A korpusa 4. stāvs, gaisa pāreja - savienojums starp skolas veco ēku un C korpusu un ventilācijas sistēma skolas mazajā peldbaseinā;

* 2016. gadā - skolas A korpusa 1., 2. un 3. stāvi, A un C korpusu fasādes, ieskaitot C korpusa logus;

* 2017. gadā - skolas B korpusa (vecā ēka) pagrabstāvs – tas ir skolas ēdināšanas bloks un B korpusa fasāde un logu nomaiņa (tā vēl turpinās), un žoga un vārtu nomaiņa starp skolas B un C korpusiem”.

