Latgales un Kurzemes virzienā apledojuši atsevišķi autoceļu posmi

Apledojums izveidojies uz Daugavpils šosejas no Lielvārdes līdz pat Nīcgalei, uz autoceļa P80 Tīnuži-Koknese no pagrieziena uz Skrīveriem līdz Koknesei, kā arī uz autoceļa A12, kas savieno Jēkabpili un Rēzekni, posmā no Jēkabpils līdz Teiču Dabas rezervāta skatu tornim.

Kurzemes virzienā apledojums izveidojies uz Liepājas šosejas no Bikstiem līdz Skrundai un uz autoceļa, kas savieno Kuldīgu un Talsus, visā garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem šorīt braukšanas apstākļi ir apgrūtināti Rīgas, Aizkraukles, Bauskas, Jēkabpils, Dobeles, Liepājas, Saldus un Talsu apkārtnēs.

LVC atgādina, ka mainīgos laika apstākļos uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt, tikai sākot veikt manevrus. Īpaši strauji apledojums var veidoties uz autoceļiem, kas ved cauri mežiem vai gar ūdenstilpnēm, kā arī uz tiltiem un pārvadiem.