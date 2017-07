Deputāte uzskata, ka komisija ir spējīga paveikt tai doto uzdevumu, turklāt viņa darīšot visu iespējamo, lai rezultātus varētu uzrādīt jau pēc četriem mēnešiem, nevis sešiem, kas doti komisijas darbam.

Komentējot viņas vārda izskanēšanu šajās sarunās, Sudraba sacīja, ka viņai nav nekādas saistības ar šo lietu. "Jautājums nav par mani. Visa šī brēka ir bailes par to, ka es vadu šo komisiju," izteicās deputāte, piebilstot, ka vienmēr esot strādājusi profesionāli un viņu nevarot vadīt vai pateikt, kādi lēmumi ir jāpieņem. "Vadot šo komisiju, absolūti neesmu uzņēmusies misiju kaut kādā mērā torpedēt šīs komisijas darbu," apgalvoja Sudraba.

"Stāsts ir ne jau par mani, bet par tām bailēm, ka 2009., 2010. un 2011.gadā, kurš vadīja valdību? "Vienotība" vadīja valdību. Kāpēc šajos gados, kad šīs sarunas ir notikušas, kad apritē ir bijuši fakti par to, ka kāds mēģina nozagt valsti, vai arī reāli to ar savām darbībām ir darījis, "Vienotības" vadītā valdība šos visus lēmumus ir pieņēmusi, kas ir bijuši vajadzīgi konkrētām amatpersonām. Par to jau ir bailes - tā informācija jau tad bija pieejama, bet reāla darbība nav notikusi," izteicās deputāte, uzsverot, ka arī šie ir jautājumi, uz kuriem izmeklēšanas komisijai ir jāatbild.

Savukārt parlamentārās izmeklēšanas komisijas loceklis, deputāts Andrejs Judins (V) intervijā norādīja, ka esot pamats uzskatīt, ka šajā lietā būs jauni kriminālprocesi. "Man gribētos domāt, ka kriminālprocesi jauni būs, jo ir pamats tā uzskatīt," sacīja Judins.

Kā ziņots, Judins un Sudraba kandidēja uz parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētāja amatu, taču vairākums atbalstīja Sudrabu. Valsts prezidents Raimonds Vējonis aicinājis Saeimu izvērtēt Sudrabas atbilstību "Rīdzenes sarunu" parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājas amatam, informēja Valsts prezidenta kancelejā. "Oligarhu sarunās" tikusi pieminēta arī Sudraba.