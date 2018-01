Caters News Agency

FOTO: sieviete parāda postažu, ko viņai nodarīja atkarība no limonādes un vēlāk - liekā svara zaudēšana

42 gadus vecā Nikija Kodraja no Anglijas izrādījusi milzīgu drosmi, lai parādītu pasaulei, ko viņai nodarīja atkarība no limonādes, atgūšanās no tās un svara zaudēšana, kā dēļ viņas ķermenis šobrīd atgādina 80 gadus veca cilvēka miesu.