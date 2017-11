Medikamenti un citi līdzekļi, ko ir vērts turēt mājas aptieciņā

Mājas aptieciņas TOP

Vispirms iegādājieties termometru, vēlams, tādu, kuru ērti ielikt somā, ja tas būs nepieciešams. Temperatūras paaugstināšanās ir visbiežākā pazīme, ka cilvēks ir saslimis. Sajūta, ka ir temperatūra, var izrādīties maldinoša, pie tam ir svarīgi zināt, cik augstu tā uzkāpusi, jo paaugstināta temperatūra jeb drudzis saaukstēšanās gadījumā var liecināt par organisma cīņu ar saslimšanas izraisītājiem un tā nav mākslīgi jāpazemina, savukārt ilgstoši nedaudz paaugstināta temperatūra (zemdrudža jeb subfebrila) var liecināt par ilgstošu, iekaisīgu procesu vai imunitātes problēmām. Noskaidrojiet savu „normas” temperatūru, jo tā mēdz atšķirties no rīta un vakarā (vakaros temperatūra mēdz būt mazliet augstāka), kā arī dažādiem cilvēkiem tā var atšķirties.

Pretsāpju medikamenti, kas vienlaikus darbojas arī pret drudzi. Dažreiz mēs saskaramies ar sāpēm – mēdz sāpēt galva vai locītavas, vai ir kādas citas sāpes. Tiem gadījumiem, ja ir nepieciešams lietot pretsāpju medikamentus, varat izmantot ibuprofēnu vai paracetamolu. Atiecībā uz bērniem noskaidrojiet, kādu medikamentus iesaka lietot jūsu ārsts, jo bērnu organismam ne vienmēr ir piemēroti medikamenti, ko lieto pieaugušajiem. Paracetamola negatīvā iezīme ir tā, ka tas noslogo aknas, tāpēc vienmēr pārliecinieties par medikamenta lietošanas nepieciešamību. Galvassāpju gadījumos vispirms mēģiniet izdzert glāzi ūdens un apsveriet, kad pēdējo reizi ēdāt. Varbūt medikamenti nemaz nebūs nepieciešami. Attiecībā uz pēkšņām, asām un iepriekš nejustām sāpēm esiet vērīgi – ja tās ir galvas vai vēdera rajonā, meklējiet ārsta palīdzību, jo tas var būt nopietnu saslimšanu simptoms.

Līdzekļi kuņģa un zarnu trakta problēmu risināšanai. Dažreiz nesabalansēts uzturs vai nepārdomāta eksotiska vai neierasta ēdiena uzņemšana var izraisīt gremošanas trakta darbības problēmas. Tās var būt saistītas arī ar iespējamu zarnu mikrofloras disbalansu vai citiem iemesliem. Labi būtu mājas aptieciņai sagādāt aktivēto ogli vai pretcaurejas līdzekļus, piemēram, immodium – tie palīdzēs atgūties, ja, piemēram, notikusi saindēšanās ar pārtiku. Vēdera pūšanās jeb meteorisma gadījumā var palīdzēt t.s. simetikonu saturošie līdzekļi, piemēram, Antiflat.

Šis preparāts palīdzēs arī tajos gadījumos, ja cilvēkam ir raksturīga gaisa rīšana (piemēram, ēdot vai runājot, īpaši tad, ja cilvēks satraucas). Pantoprazols jeb Panzilan palīdzēs tajos gadījumos, ja parādās dedzināšanas sajūta vēderā vai aiz krūšu kaula. Sāpes un dedzināšanas sajūta galvenokārt parādās pēc ēšanas, miega laikā un stresa situācijās.

līdzekļiem un plāksteriem. Dezinfekcijas līdzekļi pieejami dažādās formās, mūsdienās nopērkami arī ērti lietojami, izsmidzināmi līdzekļi, kuriem ir plašs darbības spektrs un kuri pasargās brūces no infekcijas, Varat nodrošināties arī ar ūdeņraža pārskābi un pantenolu saturošu brūču ziedi. Dezinfekcijas līdzekļi jāuzsmidzina tieši uz brūces, piemēram, gadījumos, ja esat guvuši nejaušus sadzīves ievainojumus – piemēram, ar kādu asu sadzīves priekšmetu vai mājsaimniecības ierīci. Plāksterus izvēlieties tādus, kuri ir gaisa caurlaidīgi. Tas veicinās dzīšanu.

Līdzekļi satraukuma mazināšanai. Mājas aptieciņā atrodiet vietu validolam – tas palīdzēs gadījumos, ja pēkšņi audzis stresa līmenis vai ir parādījušās sāpes sirds rajonā. Validols reflektori paplašina asinsvadus un nomierina tajos gadījumos, kad esat saskārušies ar kādu smagu sitāciju vai pēkšņu psihoemocionālas slodzes pieaugumu. Jāpeibilst, ka validolu varat lietot arī t.s. šūpes gadījumos – ja jums ir jūras vai gaisa slimība.

Pretalerģijas līdzekļi. Dažos gadījumos ir nepieciešami pretalerģijas līdzekļi, piemēram, siena drudža vai t.s. alerģiskā rinīta gadījumā, kad parādās šķaudīšana, deguna nieze, acu asarošana, nātrene. Tādos gadījumos noderēs loratidīns, ceterizīns vai klemastīns. Visbiežāk šāda problēma var parādīties pavasarī vai vasaras sākumā, kad gaisā ir ziedputekšņi un biežāk ir sausas, saulainas dienas. Dažos gadījumos alerģiska reakcija var būt saistībā ar ēdienu. Tādā gadījumā mēģiniet paturēt prātā, kas ir bijis ēdiena sastāvā un kad ir iespēja, veiciet alergēnu testu, lai precizētu, no kādiem produktiem izvairīties nākotnē.

Sasitumi un traumas. Mājās vajadzētu būt medikamentiem, ko varat izmantot sasitumu vai traumu gadījumos. Varat izmanto tādus, kuri sniedz pretsāpju un atvēsinošu efektu. Sasitumi ir samērā bieži sastopami, jo t.s. sadzīves traumas nav nekas neparasts. Sevišķi bieži tās gadās bērniem vai cilvēkiem ar aktīvu dzīvesveidu. Ja trauma saistīta ar nervu sāpēm, kā piemēram, "sapūsts kakls" vai "savilkta" mugura, labi var palīdzēt B grupas vitamīni lielās devas, kas nodrošina nervu sistēmas funkcionalitāti, piedalās atjaunojošos procesos un mazinot iekaisumu, palīdz mazināt sāpes. Piemēram, Neuromultivit.

Paturiet prātā, ka tad, ja esat diabētiķis, vienmēr jāapzinās, ka kāds no medikamentiem var saturēt cukuru. Piesardzība jāievēro arī tad, ja jums ir nosliece uz alerģijām vai kādu no medikamanta sastāvdaļām. Jebkurā gadījumā, pirms veidojiet savu mājas vai ceļojuma aptieciņu, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Vienmēr pārliecinieties par to, vai medikamentiem nav beidzies derīguma termiņš.

Ceļojuma aptieciņā var noderēt vēl daži medikamenti.

Mūsdienu pasaules apskatīšanas un ceļošanas iespējas ir neierobežotas. Ceļojuma aptieciņas sastāvs ir ļoti līdzīgs mājas aptieciņas medikamentu klāstam, tomēr ir dažas lietas, ko noteikti vajadzētu pievienot. To būtu vērts izdarīt gan tāpēc, ka ceļotāji mēdz nonākt neierastā vidē, gan tāpēc, ka medicīniskā palīdzība var nebūt sasniedzama pietiekami ātri.

Vēlams ceļojuma aptieciņā ielikt arī saules aizsargkrēmus – ar jūsu ādas fototipam atbilstošu SPF skaitli. Saules aizsargfaktors (SPF) nozīmē laika faktoru, kas aizkavē saules apdegumu standartizētos apstākļos: UVB un UVA starus izstarojošas saules attiecība pret saules aizsarglīdzekli. SPF ir dažādi, to skaidrojumu un precīzas norādes atradīsiet uz iepakojuma. Atcerieties, jo tuvāk ekvatoram atrodas jūsu ceļojuma galamērķis, jo lielāka varbūtība apdegt, taču tas nenozīmē, ka nebūtu jāpiesargās arī kalnos vai sniegotos klajumos. Pantenolu saturoši līdzekļi ultravioletā starojuma iedarbības mazināšanai. Tos vajadzētu lietot gadījumos, kad esat cietuši no saules apdeguma. Ņemot vērā mūsu platuma grādos ierasto saules starojuma intensitāti, lielākā daļa vasaras siltuma kārotāju, kuri dodas uz siltajām zemēm, ir pakļauti iespējamiem saules izraisītiem ādas apdegumiem. Pantenols palīdzēs sadziedēt ādu un novērsīs tālākus bojājumus, kā arī veicinās dzīšanu.

Deguna pilieni, kuri mazina tūsku. Ieteicams izvēlēties pilienus, jo to ievadīšana degunā ir vissaudzīgākā un tie ar stipro plūsmu nepārvieto deguna mikrofloru, atšķirībā no aerosoliem. Deguna pilieni var būt dabiski (piemēram, sālsūdens) un arī tādi, kuri satur aktīvās vielas, kuras ātri sašaurina deguna gļotādas asinsvadus un mazina tūsku. Situācijas, kad tas var būt nepieciešams, ir dažādas, taču biežāk sastopamas ir saaukstēšanās izraisītas iesnas vai alerģiskas iesnas. Vietā, kur atrodaties, iespējams, gaisā ir putekšņi un jūs to pat nenojaušat. Alerģisku iesnu gadījumā lielākā problēma būs pietūkusi deguna gļotāda un apgrūtināta elpošana. Deguna pilieni tūskas mazināšanai sašaurina deguna gļotādas asinsvadus un palīdz atvieglot elpošanu.

Specifiskā profilakse

Daži medikamenti būs nepieciešami tikai pārdrošiem pasaules izzinātājiem, kuri izvēlējušies maršrutus, pret kuriem lielākā daļa ceļotāju izturēsies visai piesardzīgi. Par iekārotiem un eksotiskiem galamērķiem ir kļuvuši tie reģioni, kuri savulaik atzīti par bīstamiem iepriekš notikušu kodolkatastrofu dēļ. Ja jums ir pārbaudītas ziņas, ka potenciālais galamērķis bijis pakļauts radioaktīvai ietekmei, iespējams, jums būs nepieciešams kālija jodīds, taču pirms tā lietošanas konsultējieties ar farmaceitu vai ārstu. Iespējamie galamērķi, uz kuriem dodoties, noteikti vajadzētu apsvērt šī medikamenta lietošanu, ir Fukusima Japānā vai Černobiļa. Kālija jodīds ir ķīmisks savienojums, kurš izmantojams, lai bloķētu radioaktīvā joda absorbciju vairogdziedzerī un tādējādi pasargātu no radioaktivitātes izraisītajām sekām. Šis ir specifisks profilakses veids, kurš attiecināms tikai uz tiem gadījumiem, ja nākas ceļot uz vietu, kur ir reģistrēts negadījums kodolenerģijas ieguvē, iepriekš ir bijusi avārija vai pastāv patiešām reāls apstarošanas risks. Svarīgi, lai jūs vienmēr konsultētos par kālija jodīda lietošanu ar speciālistu, kurš varēs atbildēt uz visiem jautājumiem, izskaidros medikamenta darbības principus, devas un lietošanas nepieciešamību. Vairāk informācijas atradīsiet šeit.

Rūpes par sevi nav greznība, bet gan ikdienas nepieciešamība, kura palīdz justies droši un saglabāt veselību.

