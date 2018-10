Pasaules ranga 11.vietas īpašniece Sevastova, kura turnīrā bija izlikta ar piekto numuru, pusfinālā ar 3-6, 6-3, 3-6 zaudēja Tunisijas pārstāvei Onsai Žabērai, kura ir planētas 101.rakete.

Par iekļūšanu šī turnīra pusfinālā Sevastova nopelnīja 180 WTA ranga punktus.

Sevastovai šis mačs sākās veiksmīgi, jo viņa grūtā cīņā pirmajā geimā spēja lauzt pretinieces servi. Tiesa, Žabēra spēlēja agresīvāk un jau nākamajā geimā viņa breiku atspēlēja, neļaujot Latvijas pirmajai raketei uzvarēt pat vienā izspēlē. Turpinājumā laukumā ritēja līdzvērtīga cīņa, tomēr neliela iniciatīva piederēja Tunisijas tenisistei, kura sestajā geimā vēlreiz lauza Sevastovas servi.

Sevastovai seta turpinājumā tā arī neatradās nekādi pretargumenti pretinieces spēlei, pirmo setu noslēdzot ar 3-6.

Otrajā setā Sevastova spēlēja pārliecinošāk, lai gan vēl pirmajā geimā Žabēra neizmantoja divas breikbumbas. Pēcāk iniciatīva pārgāja Latvijas tenisistes pusē - viņa pretiniecei vairs neļāva tikt ne pie vienas breika iespējas, kamēr pati Tunisijas sportistes servi lauza sestajā geimā. Devītajā geimā Sevastova servēja par uzvaru otrajā setā, turklāt to viņa veiksmīgi paveica, uzvarot ar 6-3.

Līdz ar to šī mača uzvarētāja bija jānoskaidro izšķirošajā - trešajā - setā. Tas vēl sākās cerīgi, jo jau pirmajā geimā Sevastova nobreikoja pretinieci, ļaujot viņai uzvarēt tikai vienā izspēlē, tomēr uzreiz pēc tam Žabēra atbildēja tieši ar to pašu. Šķietami izskatījās, ka Latvijas tenisiste bija pārņēmusi iniciatīvu, jo nākamajā geimā viņa neizmantoja vienu breikbumbu, bet piektajā geimā viņa vēlreiz salauza Žabēras servi, panākdama 3-2 sev par labu.

Tomēr uzreiz pēc tam cīņas gaita kardināli mainījās, jo Žabēra divas reizes pēc kārtas lauza Sevastovas servi un guva četrus punktus pēc kārtas, triumfējot trešajā setā ar 6-3.

Līdz ar to Žabēra iekļuva Maskavas turnīra finālā, kur tiksies ar sacensību sesto numuru Darju Kasatkinu no Krievijas, kura WTA rangā atrodama 14.vietā. Krieviete savā pusfinālā ar 6-4, 6-3 apspēlēja planētas 44.raketi Johannu Kontu no Lielbritānijas.

Ja Kazatkina šo spēli būtu zaudējusi, Sevastova būtu saglabājusi izredzes tuvākajā laikā debitēt pasaules ranga pirmajā desmitniekā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Sevastova pirmajā kārtā ar 4-6, 7-5, 6-3 pārspēja slovākieti Magdalēnu Ribārikovu, kura ir planētas 39.rakete, bet otrajā kārtā ar 7-5, 4-6, 6-4 uzvarēja Kazahstānas pārstāvi Jūliju Putincevu, kura planētas rangā atrodama 48.vietā.

Pēc tam ceturtdaļfinālā Sevastova ar 4-6, 7-5, 6-3 apspēlēja Krievijas tenisisti Veru Zvonarjovu, kura atrodama 161.pozīcijā.

Pateicoties veiksmīgajam sniegumam sezonas izskaņā, Sevastova ir nodrošinājusi sev rezervistes statusu WTA sezonas noslēguma turnīrā, kas norisināsies nākamajā nedēļā Singapūrā.

Sevastova un Žabēra līdz šim bija tikušās vienu reizi, kad pērn ASV notikušā Čārlstonas WTA "Premier" sērijas turnīra astotdaļfināla mačā Latvijas sportiste bija pārāka ar 7-5, 7-6 (8:6).

Žabēra ceļā līdz pusfinālam pārvarēja kvalifikāciju, bet pirmajā kārtā ar 6-1, 6-2 pārliecinoši apspēlēja Krievijas sportisti Jekaterinu Makarovu (WTA 61.), kam sekoja panākums ar 6-3, 6-2 pret turnīra trešo numuru un planētas astoto raketi Sloeinu Stīvensu no ASV, bet ceturtdaļfinālā Žabēra ar 7-5, 6-1 tika pāri igaunietes Anetes Kontaveitas (WTA 21.) barjerai, kura sacensībās bija izlikta ar astoto numuru.

Līdz ar to Žabēra Maskavas turnīrā bija aizvadījusi par trīs spēlēm vairāk nekā Sevastova.

Pašlaik 24 gadus vecā Žabēra karjeras laikā pie WTA tituliem nav tikusi, bet ir izcīnījusi 11 ITF līmeņa trofejas. Viņas augstākais sasniegums vienspēļu rangā bijusi 83.pozīcijas sasniegšana pirms gada.

Šosezon tunisietes labākais sasniegums bija Mančestras ITF 100 000 titula izcīnīšana jūnijā, bet šogad pusfinālos, šo ieskaitot, viņa kopumā spēlējusi trīs dažādos turnīros. Kremļa kausā viņa piedalās pirmo reizi.

Sevastova šosezon izcīnījusi 42 uzvaras un cietusi 19 zaudējumus, kamēr Žabēra tikusi pie 27 panākumiem un 23 reizes cietusi neveiksmes.

Sevastovas labākais sasniegums šajā turnīrā līdz šim bija ceturtdaļfināla sasniegšana 2015.gadā, bet šobrīd izdevies pirmo reizi tikt līdz pusfinālam. Iepriekšējos divos gados viņa sacensības Maskavā noslēdza jau pirmajā spēlē.

Iepriekšējā turnīrā Sevastova mēneša sākumā aizkļuva līdz prestižā Pekinas WTA "Premier" turnīra finālam, kurā atzina planētas otrās raketes, dānietes Karolīnas Vozņackas pārākumu. Fināla sasniegšana viņai ļāva WTA rangā pakāpties uz 12.pozīciju un no Aļonas Ostapenko atgūt Latvijas pirmās raketes godu.

Latvijas tenisiste šosezon izcīnījusi 3185 punktus, kas sezonas griezumā viņai dod desmito vietu. Sezonas noslēguma turnīrā piedalīsies šogad astoņas labākās tenisistes, bet dalību atsaukusi pasaules ranga līdere Simona Halepa no Rumānijas, kas Latvijas pārstāvi padarījis par pirmo rezervisti šajās sacensībās.

Kremļa kauss Maskavā notiek iekštelpu kortos uz cietā seguma. Ar šo nedēļu noslēdzas WTA tūre, bet pēc tam gaidāmi abi sezonas noslēguma turnīri.