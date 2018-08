Mančestras "City" pussargs Silva paziņo par karjeras beigām Spānijas izlasē

Pašlaik 32 gadus vecais Silva par aiziešanu no izlases pavēstījis sociālajos tīklos.

Spāņu futbolists kopš 2010.gada pārstāv "City" vienību, kļūstot par tās līderi. Mančestrā viņš kopumā nospēlējis 346 spēles un guvis 61 vārtu. Savukārt Spānijas izlasē viņa kontā 125 spēles un 35 precīzi sitieni.

Viņš ir sestais spēlēm bagātākais futbolists Spānijas izlasē, kā arī ceturtais labākais vārtu guvējs.

Aiziešanu no Spānijas izlases Silva nosaucis par vienu no smagākajiem lēmumiem karjerā. "Zinot, ko kopā ar Spānijas izlasi sasniedzām, bija grūti pieņem šo lēmumu. Pēdējās dienas un nedēļas daudz par to domāju, tomēr pieņēmu lēmumu aiziet. Spānijas izlase man deva daudz, lai es kļūtu par labāku futbolistu un cilvēku."

Silva ar Spānijas izlasi 2010.gadā kļuva par Pasaules kausa ieguvēju, bet 2008.un 2012.gadā triumfēja Eiropas čempionātā. Savukārt ar Mančestras klubu viņš ir trīskārtējs Anglijas čempions.

Pagājušajā sezonā viņš palīdzēja "City" triumfēt Anglijas spēcīgākajā līgā.