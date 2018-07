Briedim šajā mačā piederēja liels pārsvars, jo Delorjē pārsvarā aizsargājās, tomēr izdarīt nokautējošu sitienu latvietim neizdevās, tomēr pēc punktiem viņš guva neapšaubāmu uzvaru.

Jau no pirmā raunda latvietis daudz uzbruka un Delorjē praktiski tikai aizsargājās, taču pirmajos piecos raundos bija ļoti maz klinču. Tikmēr septītajā raundā Briedis vairāk sāka strādāt no distances, taču tas nemainīja cīņas gaitu. Savukārt pēdējā - desmitajā - raundā francūzis atdzīvojās, taču neviens no viņa sitieniem mērķi nesasniedza, Briedim pēcāk svinot drošu uzvaru.

Šī cīņa notika Pasaules boksa supersērijas ietvaros, kuras finālā pirmajā smagajā svarā (līdz 90,7 kilogramiem) vēlāk tiksies ukrainis Oleksandrs Usiks un krievs Murats Gasijevs.

Patlaban 33 gadus vecais Briedis 25 cīņās guvis 24 uzvaras, 18 gadījumos virsroku gūstot ar nokautu.

Tikmēr 25 gadus vecais Delorjē 14 cīņās guvis 11 uzvaras, bet tikai vienu ar nokautu, vienreiz cīnījies neizšķirti un divas reizes tagad ir zaudējis.

Jau ziņots, ka Briedis pirms cīņas bija vairāk nekā vienu kilogramu smagāks par savu pretinieku. Piektdien notika oficiālā svēršanās, kurā latvietis svēra 90,3 kilogramus, kamēr viņa pretinieks bija 89,05 kilogramus smags.

54 Foto Boksera Maira Brieža atklātais treniņš pirms cīņas ar francūzi Delorjē +50

Jau ziņots, ka janvāra beigās Briedis pēc skaistas 12 raundu cīņas "Arēnā Rīga" Pasaules Boksa supersērijas pirmā smagā svara kategorijas pusfinālā pēc punktiem piekāpās Usikam, kurš tādējādi sasniedza turnīra finālu un ieguva arī iepriekš latvietim piederošo Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona jostu. Līdz ar to ukrainis kļuva par čempionu divās versijās, jo viņam iepriekš bija arī Pasaules Boksa organizācijas (WBO) josta.

Pirms tam ceturtdaļfinālā Briedis arī Rīgā pārspēja kubieti Maiku Peresu.

Finālā Usiks tiksies ar Gasijevu, kurš ir Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un Pasaules Boksa asociācijas (WBA) čempions.

Supersērijas čempions ne tikai iegūs Muhameda Ali vārdā nosauktu balvu, bet arī kļūs par visu četru prestižāko pasaules čempiona jostu īpašnieku, pie viena nopelnot iespaidīgu naudas balvu, kas mērāma vairākos miljonos dolāru.

Sākotnēji boksa supersērijas fināls bija ieplānots 11.maijā Saūda Arābijā, bet Usika traumas dēļ tas tika pārcelts uz vasaru un tagad notiek Krievijā.