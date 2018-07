Šmēdiņš un Samoilovs atspēlējas un aizraujošā cīņā iekļūst pusfinālā

Turnīrā ar septīto numuru izliktais Latvijas duets ceturtdaļfināla mačā Hāgā ar 2-1 (13:21, 22:20, 15:10) uzvarēja mājiniekus Aleksandru Broiveru un Robertu Mēuvsenu, kuriem turnīrā bija otrais numurs.

Pirmajā setā tikai sākumā bija līdzīga cīņa, bet tad vadību pārņēma nīderlandieši, kuri 2016.gadā izcīnīja Riodežaneiro olimpisko spēļu bronzas medaļas, kā arī 2013.gadā kļuva par pasaules čempioniem. Latvijas duetam spēle īsti nevedās, tāpēc pirmo setu Broivers/Mēuvsens uzvarēja salīdzinoši viegli.

Savukārt otrajā setā cīņas gaita mainījās, jo Šmēdiņš/Samoilovs ātri panāca vadību 3:1 un ilgu laiku to spēja saglabāt, vienā brīdī panākot arī trīs punktu pārsvaru. Tomēr nīderlandieši nepadevās un spēja panākt izlīdzinājumu 17:17. Seta beigas bija aizraujošas, jo Latvijas duets pie rezultāta 20:19 guva it kā uzvaras punktu, tomēr tiesnesis fiksēja kļūdu un rēķins atkal kļuva neizšķirts. Noslēgumā gan kļūdījās arī Broivers/Mēuvsens, līdz ar to Latvijas volejbolisti pa setiem panāca izlīdzinājumu.

Tikmēr izšķirošajā setā jau dominēja Šmēdiņš/Samoilovs, kuri panāca 7:3 savā labā, beigās nīderlandiešiem salūztot un īstu pretestību vairs neizrādot.

Pusfinālā Šmēdiņš/Samoilovs tiksies ar kādu no Krievijas duetiem, pretiniekus uzzinot vēlāk sestdien, kad tiksis ar sesto numuru izliktie Igors Veļičko/Oļegs Stojanovskis un Konstantīns Semjonovs/Iļja Ļešukovs, kuriem ir 19.numurs.

Jau vēstīts, ka Šmēdiņš/Samoilovs piektdien astotdaļfinālā ar 2-0 (21:19, 21:18) saspringtā cīņā uzveica poļus Mariušu Prudelu un Jakubu Šalankeviču, kuri bija saņēmuši 14.numuru.

Tikmēr grupu turnīrā Šmēdiņš/Samoilovs izcīnīja trīs uzvaras tikpat mačos un uzreiz tika astotdaļfinālā. Viņi pirmajā mačā ar 2-1 (21:13, 11:21, 15:12) uzvarēja Filipu Arni Bermanu un Janiku Harmsu no Vācijas, kuri turnīrā bija izlikti ar 26.numuru, bet nākamajā duelī ar 2-0 (21:16, 22:20) uzvarēja lietuviešus Arnu Rumševiču un Luku Kazdaili, kuriem turnīrā tika 23.numurs.

Bet trešajā mačā Latvijas pāris ar 2-0 (21:16, 21:18) uzvarēja ar desmito numuru izliktos poļus Gžegožu Fijaleku un Mihalu Brilu.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka cits Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs sestdien Nīderlandē nespēja noturēt pārsvaru otrajā setā un zaudēja Eiropas čempionāta astotdaļfinālā, turnīru noslēdzot dalītā devītajā vietā.

Turnīrā ar 11. numuru izliktie Pļaviņš/Točs astotdaļfināla mačā Utrehtā sīvā mačā ar 1:2 (21:15, 19:21, 14:16) zaudēja šveiciešiem Niko Bēleram un Marko Kratigeram, kuriem turnīrā ir 17.numurs.

Pirmajā setā latvieši veica teicamu atspēlēšanos, jo bija iedzinējos ar 8:11, bet pēc tam spēja panākt vadību 12:11, pēc tam uzvarot arī visu setu. Savukārt otrajā setā Pļaviņam/Točam praktiski visu laiku bija neliels pārsvars, viņiem panākot arī 15:12 savā labā. Tomēr beigas labāk nospēlēja šveicieši, vispirms panākot neizšķirtu 19:19, bet tad arī gūstot panākumu setā.

Savukārt trešajā setā cīņa ritēja punkts punktā, Latvijas duetam beigās esot vadībā ar 13:12. Tomēr nākamos divus punktus guva pretinieki, kuri beigās arī izrāva grūtu uzvaru.

Vēlāk ceturtdaļfinālā Bēlers/Kratigers ar 0-2 (19:21, 18:21) zaudēja spāņiem Pavlo Erreram un Adrianam Gaviram, kuriem turnīrā ir astotais numurs.

Spāņi pagājušajā nedēļā izcīnīja otro vietu Šveices pilsētā Gštādē notikušajā Pasaules kausa piecu zvaigžņu turnīrā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Pļaviņš/Točs F apakšgrupas pirmajā spēlē ar 2-0 (21:13, 21:15) uzvarēja Hendriku Nikolaju Molu un Matiāsu Berntsenu no Norvēģijas, kuri bija izlikti ar 22.numuru, bet otrajā cīņā ar 2-0 (21:15, 21:12) apspēlēja sacensību 27.numuru Vāclavu Berčīku un Janu Dumeku no Čehijas.

Pēc tam Latvijas duets sīvā F apakšgrupas noslēdzošajā spēlē Roterdamā ar 1-2 (21:19, 13:21, 14:16) zaudēja Krievijas volejbolistiem Veļičko/Stojanovskim.

Šīs grupas noslēgumā trīs uzvaras bija Veļičko/Stojanovskim, bet Pļaviņš/Točs ar diviem panākumiem ieņēma otro vietu, kamēr trešie palika norvēģi, bet čehiem turnīrs pēc priekšsacīkstēm noslēdzās.

Līdz ar to Pļaviņam/Točam izsēgšanas spēles nācās sākt no pirmās kārtas, kurā piektdien viņi ar 2-0 (21:14, 21:14) uzvarēja ar 21.numuru izliktos krievus Maksimu Sivolapu un Artjomu Jarzutkinu.

Eiropas čempionātā katras apakšgrupas uzvarētāji uzreiz tika astotdaļfinālā, bet otro un trešo vietu ieguvušie dueti izslēgšanas spēles sāka no pirmās kārtas, kamēr katras grupas vājākajai komandai dalība turnīrā noslēdzās.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka sieviešu turnīrā grupu sacensības nepārvarēja Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka, kuras trīs mačos tika pie vienas uzvaras. Lai sasniegtu izslēgšanas sacensības, Latvijas pārstāvēm pietrūka tikai viena uzvarēta izspēle.

Līdz ar to Graudiņa/Kravčenoka Eiropas čempionātu noslēdza dalītā 25.vietā.

Pērn Eiropas čempionāts norisinājās Jūrmalā, Majoru pludmalē, kur uzvarēja itāļi Daniele Lupo un Paolo Nikolai, kamēr Šmēdiņš un Samoilovs palika otrie. Viņi par Eiropas čempioniem kļuva 2015.gadā Austrijā, bet 2013. un 2014.gadā kaklā arī kāra Eiropas čempionāta sudraba medaļas.

Tāpat Pļaviņš un Šmēdiņš 2010.gadā tika pie Vecā kontinenta bronzas medaļām.

Savukārt Graudiņa/Kravčenoka pērn Eiropas čempionātā savās mājās tika līdz ceturtdaļfinālam. Savukārt 2009.gadā par kontinenta čempionēm kļuva Inguna Minusa un Inese Jursone.

Šmēdiņš/Samoilovs šonedēļ pasaules pludmales volejbola rangā, kas tika publicēts pirmdien, ieņem ceturto vietu, kamēr Pļaviņš/Točs ir sestajā pozīcijā.

Šosezon abi Latvijas dueti ir uzvarējuši pa vienam Pasaules kausa tūres četru zvaigžņu turnīram. Pļaviņam/Točam tas izdevās sezonas sākumā janvārī Hāgā, bet Šmēdiņš/Samoilovs to paveica pirms nepilnām divām nedēļām Portugāles pilsētā Ešpiņu.

Tāpat Pļaviņš/Točs februārī bija trešie trīs zvaigžņu turnīrā Irānā, bet Šmēdiņš/Samoilovs šosezon uz Pasaules kausa tūres turnīru goda pjedestāliem kāpuši jau trīs reizes. Martā viņi bija trešie piecu zvaigžņu turnīrā ASV pilsētā Fortloderdeilā, kā arī jūlija sākumā izcīnīja trešo vietu četru zvaigžņu turnīrā Polijas galvaspilsētā Varšavā.

Eiropas čempionāts, kas ilgs līdz svētdienai, notiek četrās Nīderlandes pilsētās, izšķirošajām cīņām svētdien notiekot Hāgā.