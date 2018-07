Pēc pamatlaika šajā mačā rezultāts bija neizšķirts 1:1 (0:0), bet pagarinājumā vārti netika gūti, kamēr "pendelēs" angļu guva uzvaru ar 4:3.

Līdz ar to Anglijas futbolisti ceturtdaļfinālā tiksies ar Zviedriju, kas pirms tam otrdien ar 1:0 pārspēja Šveici. Līdz ar to ir zināmi visi ceturtdaļfināla pāri - Francija spēkosies ar Urugvaju, Brazīlija sacentīsies pret Beļģiju un mājiniece Krievija tiksies ar Horvātiju.

Anglijas izlases labā vārtus otrdien pamatlaikā guva Herijs Keins, kuram tie bija jau sestie vārti turnīrā, kamēr kolumbiešiem vien kompensācijas laikā atzīmējās Džerijs Mina.

Jau pašās spēles pirmajās minūtēs Anglijas valstsvienībai bija laba iespēja atklāt rezultātu, taču Ešlija Janga brīvsitienu atvairīja kolumbiešu vārtsargs Davids Ospina. Cīņas ievadā iniciatīva piederēja angļiem, kamēr Kolumbijai apdraudēt pretinieku vārtus izdevās vien retu reizi. Pirmā puslaika beigās pie teicamas izdevības atkal tika Anglija - uz vārtiem devās Keins, kurš pie soda laukuma tika nogāzts, par ko Vilmars Barrjoss saņēma dzelteno kartīti.

Tiesa, Kerana Tripjera brīvsitiens lidoja vārtiem secen, bet pirmais puslaiks gana aizraujošā spēlē tā arī noslēdzās - bez gūtiem vārtiem, lai gan vēl pirms paša pārtraukuma bija jāiesaistās arī angļu vārtsargam Džordanam Pikfordam, kurš tika galā ar Huana Kvintero tālsitienu.

Arī otrais puslaiks iesākās ar lielāku Anglijas pārsvaru, bet nepilnas desmit minūtes pēc spēles atsākšanās kolumbiešu soda laukumā stūra sitiena izpildes laikā tika nogāzts Keins. Tiesnesis piesprieda 11 metru soda sitienu, ko Keins 57.minūtē arī realizēja, tādējādi atklādams dueļa rezultātu un gūdams vārtus jau sestajā Anglijas izlases spēlē pēc kārtas. Lai arī angļi bija izvirzījušies vadībā, viņi nedomāja sēdēt aizsardzībā un joprojām ik pa laikam bīstami apdraudēja kolumbiešu vārtus.

Kolumbijas izlases futbolisti pēc "pendeles" piešķiršanas un vēl pēc pāris tiesneša lēmumiem bija pamatīgi uzvilkušies, brīžam pamatīgi diskutējot ar soģiem. Pamatlaikam tuvojoties izskaņai, Anglija pretiniekiem atdeva lielāku bumbas kontroli, cerot izmantot pretuzbrukumus. Tas arī izdevās, kad 77.minūtē ātrajā pretuzbrukumā aizskrēja vairāki spēlētāji, bet Džesse Lingārds pēc ieskriešanas soda laukumā nespēja bumbu nogādāt vārtos.

Nepilnas desmit minūtes līdz pamatlaika beigām rupju kļūdu laukuma vidusdaļā pieļāva Kails Volkers, kas kolumbiešiem ļāva mesties bīstamā pretuzbrukumā, tomēr Huans Kvadrado no teicamas pozīcijas sita vārtiem pāri. Pēdējās minūtēs Kolumbijas futbolisti arvien vairāk centās uzbrukt Pikforda vārtiem, tomēr vārtsargs spēlēja gana droši.

Jau kompensācijas laikā ļoti bīstamu tālsitienu izpildīja Mateuss Urive, bet Pikfords to skaistā lēcienā atvairīja. Līdz ar to uz angļu vārtiem tika nozīmēts stūra sitiens, ko kolumbieši metās izpildīt, un sekmīgs pēc šī centrējuma 93.minūtē bija Mina. Kolumbieši bija izglābušies no zaudējuma, bet abu komandu bezkompromisa cīņa turpinājās pagarinājumā.

Pēc izlīdzinājuma panākšanas Kolumbijas valstsvienība bija uz viļņa, kas pārnesās arī uz pagarinājumu, jo tā pirmajā pusē šīs komandas futbolisti pārliecinoši diktēja notikumus laukumā, veicot vairākus bīstamus uzbrukumus uz angļu vārtiem. Pirms nelielā pārtraukuma lieliska iespēja bija kolumbiešu zvaigznei Radamelam Falkao, kurš ar galvu teju raidīja bumbu vārtos, spēles galvenajam instrumentam lidojot nedaudz garām.

Uz otrā pagarinājuma pusi angļi jau laukumā devās krietni vairāk noskaņojušies, izveidojot vairākus labus uzbrukumus uz pretinieku vārtiem. Anglijas valstsvienībai izdevās pārņemt iniciatīvu, un vairākas reizes uzmanības centrā bija uz maiņu nākušais Džeimijs Vārdijs, tomēr pēc viņa aktivitātēm vārti netika gūti. Pagarinājumā rezultāts tā arī palika nemainīgs, tāpēc arī šajā astotdaļfināla duelī uzvarētājs tika noteikts 11 metru sitienu sērijā.

Kā pirmais "pendeli" devās izpildīt Falkao, kurš savu iespēju realizēja, turklāt savu izdevību izmantoja arī Keins. Kolumbijai kā nākamais devās Huans Kvadrado un bija precīzs, turklāt ar to pašu atbildēja Markuss Rešfords, panākot 2:2. Turpinājumā iesita arī Luiss Murjels, bet Džordana Hendersona sitienu atvairīja Ospina. Tādējādi pēc trim sērijām kolumbieši bija izvirzījušies vadībā, turklāt ceturto sēriju ar sitieni pa pārliktni iesāka Urive, bet Tripjers atbildēja ar precīzu sitienu, no jauna panākot izlīdzinājumu.

Piekto sēriju ar neveiksmīgu sitienu iesāka Karloss Baka, jo viņa raidījumu atvairīja Pikfords, bet uzvaru angļiem ar noslēdzošo sitienu nodrošināja Eriks Daiers.

Angļi finālturnīru sāka ar divām uzvarām - 2:1 pret Tunisiju un 6:1 pret Panamu, bet pēc tam par pirmo vietu grupā sekoja neveiksme Beļģijai (0:1). Kolumbija savā grupā zaudēja Japānai ar 1:2, bet pēc tam ar 3:0 uzvarēja Poliju un ar 1:0 tika galā ar Senegālu.

Anglijas futbolisti Pasaules kausa izcīņā piedalās 15.reizi, bet par planētas labāko valstsvienību līdz šim tā kļuvusi vienu reizi, pie titula tiekot tālajā 1966.gadā. Tai vairs ne reizi nav izdevies ielauzties labāko trijniekā, bet pusfinālā tā iekļuva vēl tikai 1990.gadā, paliekot ceturtajā vietā. Pirms četriem gadiem Pasaules kausa izcīņā Brazīlijā netika pārvarēts apakšgrupu turnīrs. Galvenais treneris šai komandai ir Gerets Sautgeits.

Kolumbija planētas meistarsacīkstēs piedalās sesto reizi, bet pirms četriem gadiem Pasaules kausā šī izlase parūpējās par pārsteigumu un aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam, kurā ar 1:2 piekāpās mājiniecei Brazīlijai. Tieši iekļūšana labāko astoņniekā ir kolumbiešu labākais sasniegums četrgades nozīmīgākajā forumā. Komandas galvenais treneris ir Hosē Pekermans.

Aģentūra LETA jau informēja, ka vienā no četriem Pasaules kausa izcīņas ceturtdaļfināliem savā starpā mērosies Beļģijas un Brazīlijas izlases, otrā tiksies Urugvaja un Francija, bet trešajā cīnīsies Krievija un Horvātija. Otrdien noskaidrosies pēdējā ceturtdaļfināla dueļa pāris.

Pasaules kausa finālturnīrs pirmo reizi notiek Krievijā, bet kopumā tas norisinās jau 21.reizi.

Sacensībās sākotnēji piedalījās 32 komandas, kuras priekšsacīkstēs tika salozētas astoņās grupās. Katras grupas divas labākās komandas iekļuva izslēgšanas spēļu stadijā, kas sākās no astotdaļfināla.

Sacensības risinās viena mēneša garumā, finālam norisinoties 15.jūlijā Maskavā.

Finālturnīrā tiks sadalīts iespaidīgs naudas balvu fonds, komandām sadalot 352 miljonus eiro, uzvarētājiem iegūstot 33 miljonus eiro lielu prēmiju.

Šis Pasaules kauss paliks vēsturē arī kā pirmais, kurā tiek izmantota Video tiesneša sistēma jeb VAR. Šāds jaunievedums tika ieviests, lai noteiktu, vai bijis vārtu guvums, 11 metru soda sitiens, noraidījums no laukuma, vai arī kļūdains spriedums par spēlētāja identitāti kādā no tiesneša lēmumiem.

Pasaules kausa finālturnīrs Krievijā notiek 11 pilsētās, cīņas aizvadot 12 stadionos.

Pašreizējā Pasaules kausa īpašniece ir Vācija, kamēr Brazīlija pēdējo reizi sacensībās uzvarēja 2002.gadā.

Pasaules kausa visu laiku labākais vārtu guvējs ir vācietis Miroslavs Kloze, kurš izcēlies ar 16 vārtu guvumiem, bet slavenā brazīlieša Ronaldu kontā ir 15 precīzi sitieni.

Tikmēr vienīgais futbolists, kurš savas karjeras laikā ir izcīnījis trīs Pasaules kausus, ir leģendārais brazīlietis Pele. Līdz šim nevienam citam spēlētajam neko līdzīgu nav izdevies atkārtot. Starp šī brīža aktīvajiem spēlētājiem neviens nav ieguvis vairāk par vienu trofeju.

Anglijas izlases sastāvs: Džordans Pikfords, Kails Volkers (Markuss Rešfords 113.min.), Džons Stounss, Herijs Megvairs, Kerans Tripjers, Džesse Lingārds, Džordans Hendersons, Herijs Keins, Rahīms Stērlings (Džeimijs Vārdijs, 88.min.), Dela Alli (Eriks Daiers, 81.min.), Ešlijs Jangs (Denijs Rouzs, 102.min.).

Kolumbijas izlases sastāvs: Davids Ospina, Santjago Ariass (Kristians Sapata, 116.min.), Vilmars Barrjoss, Karloss Sančess (Mateuss Urive, 79.min.), Džefersons Lerma (Karloss Baka, 61.min.), Radamels Falkao, Huans Kvadrado, Džerijs Mina, Joans Mohika, Huans Kvintero (Luiss Murjels, 88.min.), Davinsons Sančess.