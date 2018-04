Gorkšs noklusē patiesību, ka viņa uzņēmumi ir parādā valstij pamatīgu summu

Šobrīd aktīvi notiek cīņa par jaunā Latvijas futbola federācijas (LFF) prezidenta amatu. Cīņas priekšplānā ir izvirzījušies divi no trim kandidātiem – Kaspars Gorkšs un Vadims Ļašenko, kamēr trešais no kandidātiem Krišjānis Kļaviņš norāda, ka ir gatavs strādāt ar abiem no kandidātiem komandā, zināmā mērā savas ambīcijas noliekot otrā plānā.