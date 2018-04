Merzļikins izcīna "sauso" uzvaru pār Ķēniņa "Lions"; sērijā 1:2

"Lugano" savā laukumā ar rezultātu 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) pārspēja uzbrucēja Ronalda Ķēniņa pārstāvēto Cīrihes "Lions" vienību, sērijā līdz četrām uzvarām panākot 1-2.

Merzļikins šajā spēlē atvairīja visas 29 pretinieku mestās ripas.

Tikmēr Ķēniņš laukumā pavadīja 21 minūti un 22 sekundes, kuru laikā divas reizes meta pa Merzļikina sargātajiem vārtiem, bloķēja vienu metienu un iekrāja lietderības koeficientu -1.

Ķēniņš izslēgšanas turnīrā 14 spēlēs guvis četrus vārtus un veicis piecas rezultatīvas piespēles, būdams starp komandas rezultatīvākajiem spēlētājiem. Savukārt regulārajā čempionātā viņam neklājās tik labi, jo uzbrucējs 40 mačos guva vienus vārtus un veica deviņas rezultatīvas piespēles.

Sērijas pirmajā mačā "Lions" viesos uzvarēja ar 1:0, bet otrajā duelī Cīrihes komanda savā laukumā pagarinājumā bija pārāka ar 5:4. Otrajā mačā Ķēniņš atzīmējās ar vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm, lai gan sākotnēji viņam bija piešķirtas pat trīs rezultatīvas piespēles.

Sērijas nākamā spēle notiks trešdien Cīrihē, bet trīs dienas vēlāk abas komandas spēkosies Lugāno.

"Lions" klubs par Šveices čempionu kļuvis astoņas reizes, iepriekšējo reizi to paveicos 2014. gadā, bet 2012. gadā komanda kopā ar Ķēniņu to paveica, kad to trenēja Bobs Hārtlijs, kurš pašlaik vada Latvijas valstsvienību. Tikmēr "Lugano" par Šveices čempioni kļuvusi septiņas reizes, bet pēdējo reizi tas notika tālajā 2006. gadā.

Pateicoties iekļūšanai Šveices čempionāta finālā, "Lugano" un "Lions" komandas nodrošinājušas iespēju nākamsezon sacensties Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgā.

Ceturtdaļfinālā "Lugano" ar 4-1 pārspēja "Fribourg-Gotteron" vienību, kamēr "Lions" ar tādu pašu rezultātu uzvarēja "Zug" hokejistus.

"Lugano" regulārajā čempionātā ieņēma ceturto vietu, bet "Lions" bija septītā. Tikmēr devītajā vietā bija vārtsarga Ivara Punnenova pārstāvētā Langnau "Tigers", kam sezonas beigās pievienojās uzbrucējs Tomas Andersons, latviešu pārstāvētajai komandai piedaloties vājāko komandu turnīrā, kurā tika saglabāta vieta NLA.