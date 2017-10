Mūsu daiļslidošanas zvaigzne Vasiļjevs krīt prestižās sacensībās, bet tik un tā izcīna augsto 8. vietu

Ja piektdien īsajā programmā Latvijas pārstāvis par savu priekšnesumu saņēma 82,44 punktus, kas viņam par nepilnu punktu ļāva labot personīgo rekordu un būt sestajā vietā, sestdien izvēles slidojumā viņš ar 145,09 punktiem bija vien devītais labākais, jo krita un kopvērtējumā atkāpās uz astoto pozīciju.

Sacensībās ar 293,79 punktiem triumfēja amerikānis Nātans Čens, kurš gan brīvajā programmā uzrādīja vien otro rezultātu, bet tāpat noturējās trīs punktus priekšā olimpiskajam čempionam Juzuru Hanju no Japānas.

Savukārt trešais ar 271,06 punktiem bija krievs Dmitrijs Alijevs.

Kopumā sacensībās piedalījās 12 daiļslidotāji.

Šosezon notiks seši "Grand Prix" posmi. Katrā no posmiem piedalās limitēts dalībnieku skaits. Seši labākie no katras disciplīnas piedalīsies finālā, kas no 7. līdz 10.decembrim norisināsies Japānā.

Pirms gada Vasiļjevs šajās sacensībās Maskavā izcīnīja 11.vietu, bet pēc tam vēl vienā "Grand Prix" etapā Japānā bija sestais. Latvijas sportisti pērn "Grand Prix" seriālā startēja pirmoreiz vēsturē, divos posmos piedaloties arī Angelinai Kučvaļskai, kura šosezon gan vairs starp dalībniecēm nav iekļauta.

Vasiļjevs, kurš augustā nosvinēja pilngadību, pavasarī izcīnīja 14.vietu pasaules čempionātā, kas ļāva Latvijai garantēt ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm, kuru, visticamāk, arī izmantos viņš pats.

Latvija Ziemas olimpiskajās spēlēs daiļslidošanā nav tikusi pārstāvēta jau kopš 1994.gada, bet nākamgad Vasiļjevam pievienosies arī viena dāma, kurām ceļazīmi nopelnījusi Angelina Kučvaļska, tomēr šeit uz to pretendēs arī Diāna Ņikitina.

Vasiļjevs pasaules čempionātā 14.vietu guva otro gadu pēc kārtas. Tāpat viņš šogad izcīnīja septīto vietu Eiropas meistarsacīkstēs, bet pērn tika pie sudraba medaļas Jaunatnes olimpiskajās spēlēs.