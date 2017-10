Policija 30 vietās konstatējusi nelikumīgas sava kolēģa Maira Brieža boksa cīņas translācijas

VP norāda, ka jau pirms boksa mača biedrība "Par legālu saturu" informējusi, ka cīņas pārraide publiskai demonstrēšanai bija iespējama tikai ar attiecīgās licences iegūšanu. Tomēr ne visi šo ieteikumu ņēma vērā.

Lai aizsargātu autortiesības uz cīņas translāciju un novērstu nelikumīgu cīņas retranslēšanu no trešo personu puses, pagājušā sestdienā, laikā no plkst.23 visā Latvijas teritorijā VP likumsargi veica 473 pārbaudes dažādās publiskās vietās - bāros, kafejnīcās un spēļu zālēs. No visiem pārbaudītājiem objektiem, pārkāpumi konstatēti tikai 30 vietās.

Visvairāk publisko telpu pārbaudīts Rīgas reģionā - kopā 278 objekti, kuros konstatēti 19 pārkāpumi. Pozitīva tendence novērojama Latgalē, Kurzemē un Vidzemē - katrā reģionā konstatēts tikai pa vienam pārkāpumam.

Savukārt Zemgalē konstatēti astoņi autortiesību neievērošanas pārkāpumi.

Kā vēstīts, VP amatpersona un bokseris Briedis naktī uz svētdienu "Arēnā Rīga" Pasaules boksa supersērijas ceturtdaļfināla cīņā pārspēja Maiku Peresu no Kubas, līdz ar to iekļūstot pusfinālā un aizstāvot Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona jostu.

Briedis bija labākais pēc 12 raundu cīņas, triumfējot pēc punktiem. Uzvaru viņam deva visi trīs tiesneši - 116:110, 115:111, 114:112.