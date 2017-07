Lūk, 33 vīriešu atzīšanās, kas stiprajam dzimumam nav nekāds jaunums, bet dāmām var tiešām noderēt, lai labāk saprastu vīriešus, izskaidrotu viņu uzvedību un raksturu.

1. Mēs saprotam sievietes uz pusi mazāk, nekā gribētu. Taču tas tāpat ir divreiz vairāk, nekā sievietes pašas domā.

Mēs nebaidāmies no stiprām sievietēm. Mēs viņas gluži vienkārši negribam. Jo sacensties mums parasti patīk ar vīriešiem - tā nu daba ir iekārtojusi. (Foto: Shutterstock)

2. Reizēm mēs mīlējamies tad, kad ne īpaši to vēlamies. Vienkārši pieklājības pēc, lai neaizvainotu sievieti. Ja sievietes uzskata, ka ar seksu jānodarbojas tikai tad, kad pašas to vēlas, mēs varam rīkoties tāpat. Un sekss var būt labs, tikai emocionāli tas nesatuvinās tevi ar partneri.

3. Mēs nebaidāmies no stiprām sievietēm. Neko briesmīgu jau viņas nevar izdarīt. Mēs vienkārši viņas negribam. Vīrieši zemapziņā par stipriem pretiniekiem uzskata vīriešus (tā to daba ir iekārtojusi), savukārt sievietes mums gluži vienkārši patīk.

Vīrietis šķiet stumdāms un grūstāms, viņa vietā viss ir jāizlemj? Varbūt, ka tu viņu nemaz neinteresē. Jā, arī tas ir iespējams. (Foto: Shutterstock)

4. Iepazīstoties ar skaistu meiteni, vīrieša pulss paātrinās divkārt. Tā notiek pat ar rūdītāko donžuānu, kurš lepojas ar neskaitāmām uzvarām mīlas frontē. Taču šo satraukumu nevajadzētu publiski izsmiet.

5. Ja vīrietis tev šķiet pilnīgs jefiņš bez iniciatīvas, kura vietā viss ir jāizlemj un jāizdomā, iespējams, ka viņš gluži vienkārši tevi negrib. Izrādās, var būt arī tā!

6. Vīriešu uztverē ne vienmēr vizuālā pievilcība ir saistīta ar seksīgumu. Ne viena vien skaista, tomēr vientuļa sieviete ir uzdevusi sev jautājumu: “Ko viņš ir atradis tajā pelēkajā pelē?”

7. Sieviete, kura rupji izturas pret pārdevējām un citām apkalpojošās sfēras darbiniecēm, neradīsies mūsos nekādu cieņu. Drīzāk vilšanos un riebumu.

Un neesam jau mēs nemaz tik aizņemti. Ja cilvēks tiešām patīk, laiku viņam mēs atradīsim vienmēr. Viss pārējais ir aizbildinājumi. (Foto: Shutterstock)

8. Pasaulē ir apmēram trīs miljardi sieviešu. Un skaistu un seksīgu viņu vidū ir daudz vairāk nekā vīriešu vidū – gudru un veiksmīgu. Tikai retais iedomājas par to, ka no mums tiek prasīts ļoti daudz, bet dots – ļoti maz.

9. Ne visi vīrieši uzskata, ka sievietēm apaļīgas formas ir trūkums. Tu brīnīsies, uzzinot, cik daudz vīriešu patiesībā dievina apaļīgas sievietes!

10. Reizēm mēs patiešām zinām, ko darām. Lai arī cik ļoti sievietēm negribētos to atzīt.

11. Patiesībā mēs diezgan ilgi varam iztikt bez seksa. Jo retāk mīlējamies, jo mazāk gribas. Un, ja kāds no mums nemitīgi deklarē, ka nespēj dzīvot bez sievietēm – tā drīzāk ir “nodeva” sabiedrībā valdošajam viedoklim.

12. Visbiežāk mums nav ļoti svarīgi, kā jūs ģērbjaties. Šķiet, ka sievietes parasti tomēr pucējas nevis vīriešu, bet citu sieviešu dēļ.

Sieviete zina 6 valodas un prot spēlēt klavieres? Lieliski. To viņa var ierakstīt savā CV, un kāds no mums viņu noteikti pieņems darbā. Taču privātajā dzīvē mēs daudz augstāk vērtējam foršu raksturu un orālā seksa iemaņas. (Foto: Shutterstock)

13. Patiesībā mēs nekad neesam ļoti aizņemti. Nu, vismaz ne tik ļoti, lai neatrastu laiku cilvēkam, kurš patiešām patīk. Un jums taču ir tāpat, vai ne?

14. Ja mēs aizvedam meiteni uz kafejnīcu, tas vēl neko nenozīmē. Tieši tāpat neko nenozīmē smaidīšana, jociņi un cits viegls flirts. Mēs vienkārši cenšamies jūs iepazīt. Tieši tāpat kā jūs - mūs.

15. Mēs varam vienkārši nepamanīt pretrunas sieviešu stāstos. Bet varam arī vienkārši izlikties, ka neesam manījuši, ja uzskatām, ka šie mazie meli ir nebūtiski.

16. Mēs ticam sievietēm. Pat tad, ja viņas pašas sevi tik skarbi kritizē.

17. Lielākā daļa no mums prot mazgāt veļu. Un arī gludināt, noslaucīt putekļus un pat pagatavot kaut ko garšīgu. Tāpēc sievietes palīdzība sadzīvē mums nav tik svarīga, lai tās dēļ paciestu necieņu un izlikšanos.

Mēs nekad nepametam tās sievietes, ar kurām mums ir labi. Un pat tās, ar kurām mums kādreiz ir bijis labi... (Foto: Shutterstock)

18. Ja meitene prot sešas valodas un spēlē klavieres, tas ir brīnišķīgi. To viņa var ierakstīt savā CV, un kāds no mums viņu noteikti pieņems darbā. Taču privātajā dzīvē mēs daudz augstāk vērtējam foršu raksturu un orālā seksa iemaņas.

19. Mēs nekad nepametam tās sievietes, ar kurām mums ir labi. Un pat tās, ar kurām mums kādreiz ir bijis labi...

20. Mēs nevēlamies zināt, kādās pozās jūs mīlējāties ar savu bijušo. Un tam nav nekāda sakara ar greizsirdību. Vienkārši mums ir lieliska iztēle, un no tā brīža mēs gultā būsim trijatā. Un ne visus vīriešus tas uzbudina.

21. Mēs reti kad vērpjam intrigas. Jo vienkārši ir slinkums un nav motivācijas to darīt. Taču varam to izdarīt, turklāt ar to pašu nevainīgo sejas izteiksmi, kā to dara sievietes. Un mums izdosies ne sliktāk.



22. Katrs vīrietis visaugstāk sievietē vērtē pretimnākšanu. Bet tikai tad, ja viņa ir pretimnākoša tikai pret tevi vienīgo.

23. Nepieejamība mūs iekvēlina. Taču tikai idiots tērēs laiku un spēku projektam, kas acīmredzami nebeigsies mums par labu.

24. Arī mums tīk paklačoties. Un, protams, ka par sievietēm!

25. Mēs nebaidāmies no Mendelsona kāzu marša. Vienkārši mums ne vienmēr gribas saistīt dzīvi ar konkrētu sievieti, pat ja viņai ir skaista pēcpuse un patīkams raksturs. Jo no mīlestības līdz naidam taču eksistē vēl ļoti plašs emociju spektrs - simpātijas, pieķeršanās, īslaicīgas aizraušanās. Jūsu pasaulē taču ir līdzīgi, vai ne?

26. Mēs neesam greizsirdīgi tikai tad, ja nejūtam mīlestību. Taču greizsirdība kā tāda vēl nav mīlestības pazīme.

27. Mēs pamanām jūsu neskūtās kājas, nesvaigo elpu un ataugušās matu saknes. Taču mums par to visu nospļauties, ja jūs mums patiešām patīkat.

28. Mēs varam būt neuzticīgi – vienkārši var paslīdēt kāja, varam ļauties instinktiem. Un, ja slēpjam to no savas sievietes, tad vienkārši baidāmies viņu pazaudēt.



29. Ne visi ir sajūsmā, ja sievietes pilnībā likvidē apmatojumu intīmajā zonā. Jo šāda sieviete daudzu uztverē atgādina mazu meiteni, un lielāko daļu vīriešu tomēr bērni seksuāli nesaista. Drīzāk gribas ietīt siltāk sedziņā un iedot knupīti, lai neraud.

30. Parasti mēs spējam atšķirt īstu orgasmu no tēlota. Vienkārši domājam, ja jau sieviete mūsu dēļ tā cenšas un tēlo, tad jau, izskatās, mēs viņu interesējam.



31. Mēs varam bez kurnēšanas un ilgstoši apmierināt visas sievietes kaprīzes. Taču reizēm vienkārši ziņkārība – cik tālu var sniegties sievietes egoisms?



32. Daži vīrieši patiešām ir kretīni. Piemēram, ja vīrietis pret tevi ir pacēlis roku, viņš ir viens no viņiem. Vienkārši pagriezies un aizej no viņa. Taču, ja tu pārnāc mājās piedzērusies un centies viņam uzbrukt ar nazi, secinājums nebūs tik viennozīmīgs. Vispārējā emancipācija jau sen ir mainījusi aksiomu, ka jebkurā gadījumā vainīgs būs vīrietis. Mūsdienās sievietes nevainīgums no neapstrīdamas aksiomas kļuvis par teorēmu, kuru ir grūti pierādīt.



33. Mēs lieliski zinām, ka nav labi uzmākties savām padotajām ar nepiedienīgiem piedāvājumiem. Taču, mīļās dāmas, jūs arī mums neuzmācieties, labi? Jo ir darbinieces, kuras saviem priekšniekiem uzmanību izrāda tik neatlaidīgi, ka pretoties ne vienmēr ir viegli.