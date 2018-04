Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu vakcinācijas centra vadītāja, infektoloģe Dace Zavadska sarunā ar portālu Jauns.lv uzsver: “Vecāku lēmumu nevakcinēt savus bērnus neatbalstu nevienā no aspektiem. Principā to varētu uzskatīt par gana lielu egoismu. Vienīgais, kā varētu skaidrot šādu izvēli, ir vecāku cerība, ka viņu bērnus pret infekcijām pasargās kolektīvā imunitāte, jo lielākā daļa bērnu Latvijā tiešām ir vakcinēti, kā rezultātā daudzi infekciju izraisītāji nav paspējuši “ieskrieties”!”.

Masalu gadījums skaidri parādīja, kā šāds, iespējams, līdz galam nepārdomāts vecāku lēmums, izvēršas dzīvē.

Tāpat infektoloģe uzsver, ka arguments par to, ka daudzas infekciju slimības Latvijā jau sen ir izskaustas, ir absolūti muļķīgs. “Lielākā daļa infekciju pret kurām ir pieejamas vakcīnas dzīvē pastāv. Nav jābrauc uz Indiju vai Āfriku, lai ar tām saslimtu. Patiesībā tās infekciju slimības, kas lielākajā daļā attīstīto valstu ir izskaustas, ir vienīgi pateicoties vakcīnām,” stāsta Zavadksa.

Viņa piebilst, ka pašlaik Latvijā vienīgā patiesi izskaustā infekcija, ar kuru neviens nav saslimis jau vairākus gadus, ir Poliomielīts. (Akūta smaga vīrusu infekcijas slimība, ko izraisa poliovīruss. Organismā vīruss nokļūst caur gremošanas traktu un izplatās ar asinīm uz centrālo nervu sistēmu. Tas sagrauj nervu šūnas, kas aktivizē muskuļus, tādējādi var iestāties smaga neatgriezeniska paralīze vai pat nāve.) Taču saistībā ar bēgļu situāciju, pat šī slimība mums pietuvojusies bīstami tuvu, pēdējie gadījumi bijuši Ukrainā.

Kā mūs apdraud nevakcinētie?

Tiem, kas ir potēti, risks saslimt ir ļoti minimāls, jo vakcinācijas uzdevums ir pasargāt konkrēto indivīdu, taču infektoloģe uzsver, ka tas nenozīmē, ka saslimt nav iespējams. “Viegla saslimšana ar kādu no infekciju slimībām ir pieļaujama. Tas vakcinētam cilvēkam nekaitēs, jo slimība noritēs daudz vieglāk un bez smagām sekām,” pauž Zavadska.

Globālāks apdraudējums šādai izvēlei – jo vairāk būs tādu, kas nevakcinējas, jo sliktāk spēsim uzturēt kolektīvo imunitāti, infekcijas nāks atpakaļ un cirkulēs.

Protams, pirmie saslims nevakcinētie, taču tas apdraudēs arī tos cilvēkus, kuri nav vakcinēti kādu medicīnisko iemeslu dēļ (orgānu transplantācijas, audzēji), un pat tos, kas ir vakcinēti – parādīsies biežākas vieglās formas saslimšanas.

Protams, jāpiebilst, ka ne visas infekcijas ir tādas, no kurām mūs pasargā kolektīvā imunitāte, piemēram, ērču encefalīts.

Parunāsim par blaknēm?

To vecāku arguments, kuri izvēlējušies nevakcinēt savus bērnus, bieži ir bažas par vakcīnu iespējamajām blaknēm. Infektoloģe uzsver, ka te būtu jāsaprot, ko mēs uzskatām par blakni. “Tas, kas mūsu sabiedrībai nav līdz galam izprotams, ir normālas reakcijas. Ja varētu tā teikt, tā ir cena, ko mēs maksājam, lai pēc tam būtu veseli!”.

Zavadska atgādina, ka organisma reakcijas uz dažādām vakcīnām ir normāla parādība un tās nav nosaucamas ar blakusparādībām. “Normālas reakcijas, kuras var izpausties jebkuram cilvēkam, jebkurā vecumā ir temperatūra, ādas apsārtums, sāpes injekcijas vietā un tamlīdzīgi.”

“Šausmu stāsti par vakcīnām visbiežāk nāk no Austrumiem, no Krievijas. Šeit es cilvēkiem gribētu atgādināt, ka vakcīnas, ko izmanto Krievijā un daudzās bijušajās Padomju Republikās, nav tās pašas, ko izmanto Eiropas valstis. Krievija pati ražo savas vakcīnas, savukārt Eiropa, ASV un Austrālija nereģistrē Austrumos ražotās vakcīnas, jo tās neatbilst visiem drošības standartiem,” stāsta infektoloģe.

Reālās dzīves piemēri

Infektoloģe neslēpj, ka pēdējos gados bijuši pietiekami daudz gadījumi, kad slimnīcā nonākuši bērni, kuri saslimuši ar kādu no infekciju slimībām pret ko bijusi iespēja vakcinēties, vien vecāki šo iespēju nav izmantojuši. “Pēdējā gada laikā šādi ir bijuši masalu pacienti, no kuriem daži slimoja ļoti smagi. Tāpat bijuši difterijas pacienti un viens gripas upuris. Bijuši vairāk nekā 10 pacienti, kuri saslimuši ar Garo klepu. Es gribētu uzsvērt, kāpēc tiek vakcinēti bērni no agra vecuma, jo mazākajiem pacientiem ir tiešām lielāks risks, ka slimība noritēs ļoti smagi vai beigsies letāli.”.

Pret ko vajadzētu vakcinēties?

Infekcijas slimības pret kurām obligāti būtu jāveic vakcinācija ir:

B hepatīts

Tuberkuloze

Difterija

Stinguma krampji

Garais klepus

Masalas

Poliomielīts

Pneimokoku infekcija

Epidēmiskais parotīts

Vējbakas

Cilvēka Papilomas vīruss

Rotavīruss

Zavadska gan uzsver, ka visas Latvijas vakcinācijas kalendārā iekļautās, valsts apmaksātās vakcīnas ir nepieciešamais minimums, lai pasargātu sevi un savus bērnus.

