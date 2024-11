"Tie vairs nav margināli spriedumi." Vai Ukraina ziedos teritoriju Krievijai?

Situāciju sarežģī tas, ka Krievijas karaspēks jau pusgadu kaut vai par milzu zaudējumu cenu, bet pamazām spiež Ukrainas daļas Donbasā. Šajos apstākļos Ukrainas nostāja iespējamās sarunās būs atkarīga ne tik daudz no teritoriālā jautājuma risināšanas, kas, visticamāk, tiks noteikts kaujas darbību gaitā, cik no tā, kādas garantijas saņems Kijiva, lai uzskatītu vienošanos par uguns pārtraukšanu par drošu un izpildāmu, "The New York Times" (NYT) skaidroja divi augsta ranga Ukrainas varas iestāžu pārstāvji.