Ar azartiskām elektrokartingu sacīkstēm "Radio SWH+" svin dzimšanas dienu “Bērnu pasaulē”

Novembrī aprit 23 gadi, kopš klausītājus enerģiski modina, informē, izklaidē, izglīto un uzmundrina vai, nepieciešamības gadījumā, arī atbalsta radio stacija "Radio SWH+", kas ir lielākā krieviski runājošā radio stacija Latvijā. Kā jau aktīva un atraktīva stacija, "Radio SWH+" dzimšanas dienu atzīmē ar enerģisku mūziku, jautrībām un atrakcijām. Turklāt vienmēr ir padomāts, lai jubilejas reizē pie papildus dāvanām un pārsteigumiem tiek arī radio klausītāji.

AS "Radio SWH" mārketinga projektu vadītāja Baiba Lapsiņa uzsver, ka dzimšanas dienas reizē netiek aizmirsts arī par ģimenēm: “Nenoliedzami, "Radio SWH+" ēterā valdošās enerģijas un dzīvesprieka pamats meklējams mūsu personību ģimenēs. Tādēļ tradicionāli dzimšanas dienā organizējam arī ģimeniskas svinības, kurās mūsu personības piedalās kopā ar sava spēka avotu – bērniem un otrām pusītēm. Šogad izvēlējāmies ģimeniskās svinības rīkot elektrisko kartingu hallē, kas ir ne vien Baltijā lielākā elektrokartingu halle, bet arī atrodas pašā Rīgas centrā, turklāt ir dažādām atrakcijām bagāta. Tā nu, kamēr vieni brauc, citi var izbaudīt simulatorus vai sacensties galda spēlēs. Ir jautri kā lieliem, tā arī maziem. Tas nozīmē – ballīte izdevusies!”

Izrādās AS "Radio SWH" arī līdz šim ir guvis pieredzi ar kartingiem. Jau vairākus gadus akciju sabiedrība ir organizējusi izturības mačus, kas veidoti pēc Lemānas sacīkšu parauga - komanda ar vienu un to pašu kartingu bez apstājas brauc ļoti garu distanci, apstājoties vien tik daudz, lai nomainītos braucējs. Visus gadus šajās sacīkstēs ir piedalījusies arī AS "Radio SWH" komanda. Tās sastāvā arī Vladimirs Wels, kurš ir viena no "Radio SWH+ "spilgtākajām personībām un rīta raidījuma «Люди бодрые» vadītājs.

Viņš atzīst, ka kartings ir lielisks veids aktīvai un sportiski draudzīgai atpūtai: “Kartinga trasē var darīt visu to, ko uz ceļa nedrīkst. Ir iespēja sajusties kā īstam sportistam, kas traucas pretim uzvarai un tas aizrauj. Līdz šim gan biju radis, ka kartings ir arī troksnis, izplūdes gāzes un, diemžēl, nereti arī aukstums vai slapjums. Šeit, “Bērnu pasaulē”, esmu pārsteigts, ka ātri braukt, pa īstam sacensties, spolēt un ļauties sānslīdēm var arī klusi. Elektriskajam kartingam ir lielisks uzrāviens, bet nav motora rūkoņas, kas traucētu pārējiem ballēties un klausīties mūziku vai sarunāties, nav smirdoņas un nav aukstuma. Esmu sajūsmā un ticu, ka elektriskie kartingi “Bērnu pasaulē” man kļūs par iecienītu atpūtas vietu.”

Elektrokartingu halles izpilddirektors Arnis Prols atzīst, ka no apmeklētājiem bieži dzird līdzīgus pārsteigumiem bagātus secinājumus par elektrokartinga iespējām un priekšrocībām, kas kartinga halli vērš aizvien populārāku dažādu pasākumu organizēšanai: “Visbiežāk pie mums vēlas organizēt svinības bērniem, tomēr netrūkst arī korporatīvo pasākumu, vecpuišu un pat vecmeitu ballīšu. Notiek dažādi turnīri kā bērniem, tā arī pieaugušajiem. Interesanti, ka bērnu svinībās bieži vien tēvi tik ļoti aizraujas ar sacenšanos, ka, pasākumam noslēdzoties, grūti pateikt, kurš guvis lielāku sajūsmu - mazais jubilārs vai viņa tētis. Bieži tēvi un dēli trasē atgriežas, lai cīkstēšanos turpinātu ģimeņu turnīros.”

Arnis Prols piebilst, ka par elektrokartinga halles sniegtajām atpūtas iespējām nereti pozitīvas atsauksmes tiek saņemtas no mazo braucēju mammām: “Nereti sākotnēji mazo braucēju māmiņas pauž neticību, ka kartingu sacīkstes var būt klusas un bez kodīgām izplūdes gāzēm, kas, protams, bērna veselībai nenāk pa labu. Taču reizi atnākušas, viņas redz, ka elektrokartingu trasē ir viss labai un drošai atpūtai, tāpēc labprāt atgriežas.”

Salīdzinot dažādu klientu vēlmes, Arnis Prols atzīst – pasākumu stilistika ir daudzveidīga – kāds vēlas radīt nopietna sporta pasākuma noskaņas, bet cits - jautru ballīti ar atbilstošā stilistikā dekorētām telpām: “Uzklausām un palīdzam realizēt katru ideju. Ir interesanti vērot, kā atbilstoši pasākuma stilistikai mēdz mainīties arī elektrokartingu halles vizuālais noformējums. Bet ir īpašs gandarījums, ka dažādus korporatīvos pasākumus atšķirīgās noskaņās pie mums īsteno ne vien Rīgas, bet arī daudzu citu Latvijas pilsētu uzņēmumi. Turklāt pēdējā laikā mūsu kartinga trasi saviem pasākumiem aktīvi sākuši rezervēt arī uzņēmumi no Lietuvas, Igaunijas un pat Krievijas, kas liecina – Baltijā lielākā elektrokartingu trase patiesi iegājusi starptautiskā apritē.”

Ar to visu kartinga halles iespējas gan ne tuvu nav izsmeltas. “Iespējams jau drīzumā elektrisko kartingu hallē “Bērnu pasaulē” risināsies arī regulāras amatieru kartinga sporta sacensības. Ir arī idejas ne vien par iekļaušanos jau esošos turnīros, bet arī jaunu organizēšanu. Taču arī tad trasē joprojām būs gana daudz iespēju nākt atpūsties arī vienatnē, ar ģimeni vai draugiem. Esam Baltijā lielākā elektrisko kartingu trase un atpūtu varam sniegt katram, kurš to vēlas,” uzsver Arnis Prols.