Operdziedātājs Jānis Sproģis žurnālam Kas Jauns atklāj, ka zaudējis 40 kilogramus svara veselības problēmu dēļ. „Žultspūslī izveidojās akmeņi. Tie palika arvien lielāki un lielāki, līdz radīja tik asas sāpes, ka nezināju, kur likties. Lēkmjveida sāpes izplatījās pa visu ķermeni un pieauga spēkā,” mokošās dienas sāpēs atceras dziedātājs.

Viņš izlēma neveikt ķirurģiskas manipulācijas un joprojām sadzīvo ar akmeņiem žultspūslī. „Mainot ēšanas paradumus, no sāpēm var izvairīties. Ārstu apmeklējumi un visādas operācijas ir ļoti dārgas,” nosaka Sproģis. Laikā, kad viņš bija sāpju mocīts, strauji kritās ķermeņa masa, jo dziedātājs teju neko nespēja ieēst. Divu nedēļu laikā pazuda 20 kilogrami svara, bet divu mēnešu laikā vēl ievērojamāks zudums – 40 kilogrami! „Sāpju laikā pārsvarā dzēru tikai ūdeni, ieēdu kādu rupjmaizes gabaliņu, ļāvu organismam pašam sevi sakārtot. Tagad jau esmu sapratis, ko var, ko nevar ēst, ievēroju diētu. Dažkārt gribas kuņģi piešmaukt un pagrēkot ar kādu saldumu vai citu aizliegtu produktu, bet to tad drīkst darīt tikai līdz pusdienlaikam, ne vēlāk. Tad man sirdī atkal iespīd saulīte,” saka viņš. Mākslinieks atzīst, ka joprojām apetīte ir slikta, bet jāēd, lai „neizdiltu” vēl vairāk. Viņš cenšas sevi noturēt svarā no 60 līdz 65 kilogramiem.

Aktīvās muzicēšanas laikā Jānis Sproģis bija omulīgs vīrs. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)



Pārmaiņas ķermeņa svarā izmaksāja diezgan dārgi, jo dziedātājam nācās mainīt arī visu garderobi. „Tagad man ir 39., 40. izmērs, pirms tam nēsāju 46. izmēra drēbes,” paskaidro Sproģis, kas vasarā daudz laika pavada lauku mājās Kurzemē. Turklāt kopš aktīvās mūziķa karjeras pabeigšanas viņš ir izmācījies dažādos kursos – biškopja, krūmmelleņu, gladiolu un citu puķu audzēšanā. Mākslinieks atzīst, ka, neraugoties uz veselības likstām, viņš ir optimisma un humora pilns un joprojām māca dziedātprasmi saviem audzēkņiem.