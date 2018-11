Eksperta ieskatā vēja parka projektētājiem, lai mazinātu risku sikspārņu populācijai, nepieciešams mainīt divu plānoto turbīnu atrašanās vietas, lai tās atrastos tālāk no Lielā Ausekļu dīķa, kur šie zīdītāji barojas.

Tāpat eksperts norādījis, ka visām plānotajām vēja turbīnām pēc to ekspluatācijas uzsākšanas nepieciešams uzstādīt automātiski regulētus režīmus sikspārņu aktivitātes sezonā, lai brīžos, kad vēja ātrums ir mazāks vai vienāds ar sešiem metriem sekundē un gaisa temperatūra pārsniedz sešus grādus, to darbība tiktu atslēgta. Šādu mehānismu eksperts ieteiktu aktivizēt laikā no 1.maija līdz 30.septembrim.

Lai precizētu, kādu ietekmi atstāj jaunie vēja parki pēc to ekspluatācijas uzsākšanas un koriģētu konkrētu turbīnu darbību, pēc Vintuļa domām, nepieciešams sezonu ilgs akustiskais un sikspārņu bojāejas monitorings, reģistrējot gan tiešo sikspārņu aktivitāti, gan uzskaitot bojāgājušos sikspārņus pie atsevišķām izvēlētām turbīnām klajumā un pie dažādiem sikspārņus piesaistošiem ainavas elementiem.

Kopumā 2016.gada sezonā, veicot monitoringu, iecerētā vēja parka teritorijā iegūti 1016 analizējami sikspārņu ieraksti un 1185 pārlidojumi. Saucienu analīzē tika skaidri noteiktas piecas sastopamas piecas sikspārņu sugas, savukārt daļu no ierakstiem nevarēja droši noteikt līdz sugai, tādēļ tie tika attiecināti uz ģintīm jeb sugu grupām. Lielākā daļa no sikspārņu novērojumiem reģistrēti jūnija un jūlija mēnešos, savukārt augstākais migrācijas laiks šiem zīdītājiem ir augusts.

Izvērtējot sikspārņu diennakts aktivitāti, secināts, ka sezonas sākumā un beigās lielākā aktivitāte reģistrēta nakts pirmajā pusē, kas šajā periodā ir nakts siltākā daļa. Vasaras sākumā un vidū, kad nakts kopējais garums no saulrieta līdz saullēktam ir tikai sešas līdz septiņas stundas, lielākā aktivitāte novērota ap pusnakti, bet rudens pusē jau salīdzinoši agri vakarā. Savukārt migrācijas periodā augustā nakts laikā novēroti divi aktivitātes "pīķi", kas var būt skaidrojams gan ar barošanās, gan ar migrācijas aktivitāti.

Kā ziņots, Latvijas Ornitologu biedrības projektu vadītājs Rolands Lebuss savā atzinumā norādīja, ka plānoto vēja parku pašreizējais projekts no putnu aizsardzības viedokļa vērtējams kā optimālākais, kāds šajā reģionā ir iespējams.

Lebuss savā atzinumā aicinājis "Eolus" izvairīties no piecu vēja elektrostaciju būvniecības, vai arī tās pārvietot uz teritorijas ziemeļu daļu. Šādā veidā līdz 3,6 kilometriem tiktu palielināts attālums no melno stārķu mikrolieguma.

Jau vēstīts, ka par mēnesi pagarināta parakstu vākšana pret vēja elektrostaciju parka izveidi Dobeles un Tukuma novados, aģentūru LETA informēja iedzīvotāju iniciatīvas grupas "Par Zemgali bez vēja ģeneratoriem" pārstāvji.

"Iedzīvotāji ir sašutuši, ka par projektu nekas nav bijis zināms pat tiešiem zemes gabalu kaimiņiem, nemaz nerunājot par citiem tuvākiem un tālākiem šīs apkārtnes iedzīvotājiem," teikts iniciatīvas grupas paziņojumā, paužot bažas par to, kādā veidā rīkotas sākotnējās sabiedrības aptaujas, jo iedzīvotāju neesot zinājuši par attīstītāja iecerēm.

Parakstu vākšanas iniciatorēm, SIA "Baltic Candles Ltd." pret vēja elektrostaciju parka izbūvi izdevies savākt vairāk nekā 8800 parakstus.

Parakstus plānos iesniegt vietējās pašvaldībās, un vismaz Dobeles pašvaldība iedzīvotājiem ir solījusi, ka viņu viedoklis tikšot ņemts vērā.

Uzņēmums "Eolus" tuvāko četru gadu laikā Dobeles un Tukuma novados par aptuveni 250 miljoniem eiro plāno būvēt Latvijā lielāko vēja elektrostaciju parku, uzstādot 51 vēja turbīnu.

"Eolus" valdes loceklis Gatis Galviņš iepriekš atzīmēja, ka vēja elektrostaciju parku plānots veidot savienotā teritorijā, kas atrodas divās pašvaldībās - daļa parka atradīsies Dobeles novada Dobeles pagastā, bet daļa - Tukuma novada Džūkstes pagastā. Patlaban noris projekta ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedriskā apspriešana, ir notikušas vairākas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, viņš klāstīja.

Paredzams, ka ietekmes uz vidi atzinuma apstiprināšana varētu notikt līdz gada beigām, kam sekos projekta būvniecības fāze.

Lai arī iepriekš Dobeles novada pašvaldība paudusi bažas par projekta ietekmi uz iedzīvotāju veselības stāvokli, pašlaik pašvaldība neesot gatava izteikt savu nostāju, jo iepazīstas ar ietekmes uz vidi ziņojumu, tas tiek izskatīts un vērtēts, skaidroja pašvaldības pārstāve Liesma Sāviča.

Savukārt Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans ("Tukuma pilsētai un novadam") apgalvoja, ka Džūkstes pagasta iedzīvotāju nostāja par vēja elektrostaciju parka būvniecību ir saprotoša un kopumā atbalstoša. Arī novada pašvaldība un Slampes-Džūkstes pagastu pārvalde atbalsta ieceri, redzot projekta realizācijā daudzus ieguvumus novada attīstībai un izaugsmei.