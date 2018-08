Jaunas ziemas riepas – ceļvedis piemērotāko riepu izvēlē

Reti kurš jaunas ziemas riepas iegādājas biežāk kā reizi pāris sezonās, tāpēc šajā rakstā iepazīstināsim Tevi ar atšķirībām ziemas riepu sortimentā, lai vari izvēlēties braukšanas apstākļiem un Tavām prasībām atbilstošāko risinājumu!

Ziemas riepas un to veidi

Latvijā visām automašīnām ir jābūt aprīkotām ar ziemas riepām sākot ar 1. decembri, tomēr ne visas ziemas riepas ir vienādas, kā tas daudziem varētu šķist. Ziemas riepas var iedalīt četrās kategorijās atbilstoši to gumijas sastāvam un tehniskajiem parametriem:



1. Radžotās ziemas riepas. Paredzētas pašiem ekstremālākajiem ziemas apstākļiem. Šīs riepas nodrošina saķeri arī uz grūti izbraucamiem, smagi piesnigušiem un apledojušiem ceļiem pateicoties riepā ievietotajām metāla radzēm. Ja Tu dzīvo laukos vai vietās, kur ceļus tīra reti, šīs riepas būs vispiemērotākās. Braucot pa tīru asfalta segumu, radžotās riepas ir skaļākas par riepām, kuras ar radzēm nav aprīkotas, kas samazinās braukšanas komforta līmeni. Tāpat, ņem vērā, ka dažās valstīs Eiropā, kurās ziemas ir siltākas, ar radžotām riepām ir aizliegts pārvietoties.



2. Radžojamās riepas. Šīs riepas no rūpnīcas tiek piedāvātas bez radzēm, bet to īpašības, principā, ir tādas pašas kā radžotajām riepām. Tām būs apmierinoša veiktspēja sniegā, bet radžu trūkums būs jūtams braucot pa smagi apledojušu ceļu. Daži radžojamo riepu modeļi, kuru gumijas sastāvs ir cietāks un protektora bloki nav pārāk lameļoti, var tikt izmantoti kā alternatīva vissezonas riepām.



3. Skandināvu tipa ziemas riepas. Mīkstā sastāva neradžotas riepas. Arī šīm riepām nav radžu, taču to gumija ir mīkstāka, tādēļ tās nodrošina lielisku veiktspēju arī uz sniegota un apledojuša ceļa seguma. Tās ir piemērotas zemām temperatūrām un grūtiem braukšanas apstākļiem, padarot tās iecienītas tieši Latvijas autobraucēju vidū. Skandināvijas tipa riepām raksturīgs zemāks trokšņu un augstāks komforta līmenis. Skandināvu tipa ziemas riepas, sava mīkstā sastāva dēļ, dils salīdzinoši ātrāk par citām, tāpēc tās nevajadzētu izmantot vasaras sezonā.



4. Centrāleiropas jeb vissezonas tipa ziemas riepas. Šīs bezradžu riepas ir ražotāju mēģinājums radīt alternatīvu vasaras un ziemas riepu komplektiem. Tās ir populāras valstīs, kur ziema ir nosacīts gadalaiks ar vidējām temperatūrām ap 0°C. Šo riepu sniegums uz stipri sniegota vai apledojuša ceļa būs vājāks kā pārējām ziemas riepām, taču to pluss ir tas, ka tās var tikt izmantotas arī vasaras sezonā.

Foto: Shutterstock

Ziemas riepu izvēles faktori

Izvēloties piemērotāko ziemas riepu komplektu, galvenais ir konkretizēt vidi un apstākļus, kuros, galvenokārt un visvairāk ar riepām tiks braukts. Nav vienas universālas ziemas riepas visiem gadījumiem – tikai tādas, kuras būs vispiemērotākās konkrētajiem ekspluatācijas apstākļiem.

Pilsēta, piepilsētas reģioni

Ceļi Latvijas pilsētās un ap tām, parasti tiek pietiekami regulāri tīrīti un kaisīti, tomēr intensīvas snigšanas un zemu temperatūru ietekmē, segums var kļūt slidens. Šādos apstākļos vispiemērotākās būs Skandināvu tipa ziemas riepas. Šo ziemas riepu gumijas sastāvs nodrošinās labu saķeri uz sasniguša un apledojuša ceļa seguma, kā arī lielisku sniegumu un zemu trokšņu līmeni, kad ceļi ir tīri. Arī radžojamās riepas var izmantot alternatīvu minētajām riepām - to gumijas sastāvs gan ir cietāks, kas nozīmē, ka tās mazāk dils uz tīrīta asfalta seguma. Tomēr jāņem vērā, ka saķere un bremzēšanas sniegums būs vājāks kā Skandināvu tipa ziemas riepām.

Ledaini, sasniguši lauku ceļi

Ja visvairāk kilometru tiek nobraukti pa ceļiem ārpus pilsētām un lauku ceļiem, kurus tīra salīdzinoši retāk, vislabākā izvēle ir ziemas riepas ar radzēm. Radžotās riepas nodrošinās saķeri un vadāmību arī braucot pa smagi sasnigušiem un apledojušiem ceļiem. Braucot pa sliktākas kvalitātes, abrazīvu segumu, tās arī būs noturīgākas pret nodilumu.

Foto: Shutterstock

Sauss vai mitrs ceļa segums pilsētvidē, lielceļi, automaģistrāles

Ja ikdienā ar auto pārvietojies reti un pa tīriem ceļiem pilsētvidē, kur pārsvarā gadījumu segums ir bez ledus un sniega, ir pieļaujams izvēlēties Centrāleiropas tipa ziemas riepas. Tāpat šīs riepas ir piemērotas, ja taisies braukt uz kādu siltāku Eiropas valsti, kur ziemas ir sausākas un siltākas, turklāt daudzās no tām, iebraukšana ar radžotajām ziemas riepām ir aizliegta. Šīm riepām ir vislielākais ātruma indekss ziemas riepu kategorijā, tāpēc tās būs piemērotas braukšanai pa Eiropas ātrgaitas maģistrālēm. Centrāleiropas ziemas riepas ir ekonomiski izdevīga izvēle, jo ar tām var braukt visu gadu, bet jāņem vērā, ka tās drošības un saķeres ziņā ievērojami atpaliks no citiem apskatītajiem ziemas riepu tipiem braucot pa sniegotu vai apledojušu ceļu.

Populārākie riepu ražotāji

Nereti cilvēkiem rodas priekšstats, ka ziemas riepas viena no otras atšķiras vien pēc zīmola marķējuma. Realitātē ne viss ir tik vienkārši - ziemas riepu gumijas sastāvi un riepu ražošanas tehnoloģijas katram riepu ražotājam. Tas pēc kā vidējais patērētājs ar ierobežotām tehniskām zināšanām var vadīties lemjot, kurš tad ir labāko riepu ražotājs, ir konkrētā riepu zīmola pozīcija neatkarīgos riepu testos, atsauksmes auto žurnālos un auto ekspertu portālos, kā arī pēc panākumiem sportā – vietā, kur riepu veiktspēja tiek pārbaudīta līdz un pāri to izturību robežām.

YOKOHAMA

"Yokohama Rubber Co" kompānija ir izveidota 1917. gadā, kas to padara par Japānas vecāko riepu ražotāju. Mūsdienās tā ražo vairāk nekā 70 miljonus riepu gadā. Yokohama ir liela pieredze bezceļu, kravas automašīnu un sacīkšu auto riepu ražošanā, tomēr tieši vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem ražotās riepas šo kompāniju ir ierindojusi starp industrijas līderiem.



Yokohama ražotās ziemas riepas izceļas ar:

● augstu saķeri un vadāmību uz sniegota ceļa;

● labu noturību pret akvaplanēšanu.



Riepu ražošanā tiek izmantoti speciāli izstrādāti komponenti, kuri visam produkcijas klāstam, tajā skaitā arī budžeta klases riepām, piešķir atsevišķas sacīkšu riepu īpašības.



Yokohama izstrādātajai speciālajai gumijas masai ir arī citi īpaši, tehniski raksturlielumi, piemēram, palielināta nodilumizturība un uzlabota saķeri kā uz sausas tā arī uz slapjas ceļa virsmas.

MAXXIS

Maxxis riepas tiek ražotas šī zīmola rūpnīcā Cheng-Shin Rubber Ind. Co. Ltd Taivānā, un šobrīd ieņem desmito vietu pasaules lielāko riepu ražotāju sarakstā. Mūsdienās Maxxis zīmols strauji nostiprinās riepu tirgos visā pasaulē, šobrīd piedāvājot savus izstrādājumus vairāk kā 150 valstīs. Maxxis ienākumi pārsniedz divus miljardus dolāru gadā un tas nodarbina 20 tūkstošus darbinieku.



Maxxis riepas pazīstamas ar to izturību un labo sagatavotību dažādiem ceļa apstākļiem. Šī reputācijas ir sasniegta pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, ko izmanto šis strauji augošais uzņēmums.



Maxxis savu ziemas riepu ražošanā izmanto šādas tehnoloģijas:



● 3D lameles – īpašais lameļu dizains nodrošina lielisku vadāmību un vienmērīgu riepas nodilumu;

● Kvarca maisījumi – Maxxis savu riepu sastāvu papildina ar kvarcu, kas palīdz uzlabot riepas saķeri arī zemās temperatūrās;

● Īpaši riepas malu bloki – uzlabo saķeri un stabilitāti pagriezienos.

SAILUN

Sailun riepu zīmols ir dibināts 2002. gadā un kopš tā laika ir ļoti strauji un mērķtiecīgi attīstījies, par savu prioritāti izvirzot kvalitāti. Savu riepu izstrādē Sailun inženieri izmanto mūsdienīgas trīsdimensiju tehnoloģijas, kas ļauj saīsināt projektēšanas laiku, samazināt ražošanas izdevumus un paaugstināt gala rezultāta kvalitāti. Šo tehnoloģiju izmantošana nodrošina augstas kvalitātes produkta radīšanu, kas tirgū pieejams par ekonomiskām cenām. Sailun mērķis ir apmierināt to autovadītāju prasības, kuri izdara izvēli par labu optimālai cenas un kvalitātes attiecībai.



Sailun izmanto riepu radiofrekvenciālo identifikācijas sistēmu (RFID), kas riepu lielražošanā ir šai firmai unikāls tehnoloģiskais risinājums. Šī sistēma ražošanas un testēšanas laikā apkopo informāciju par riepu, kura vēlāk tiek analizēta meklējot mazākās nepilnības. Šī pieeja ļauj ievērojami samazināt defektētu riepu iespēju nonākt dīleru piedāvājumā.



Vēl kāds notikums, kas apstiprina Sailun riepu tiekšanos pēc augstākajiem ražošanas standartiem ir jaunās Ice Blazer Alpine riepas kļūšana par pirmajām ziemas auto riepām no Ķīnas, ko par kvalitatīvām atzinusi respektablā neatkarīgo ekspertu organizācija TÜV SÜD, piešķirot sertifikātu.



Sailun ražotās riepas izceļas ar:

● labu saķeri ar sniegotu un apledojušu ceļa segumu;

● pieejamām cenām un plašu izmēru piedāvājumu.

Foto: Shutterstock

FALKEN

Falken riepas pazīstamas ar izcilu vadāmību visdažādākajos apstākļos. Šis zīmols tradicionāli ir pazīstams ar savas HP (augtas veiktspējas) un UHP (īpaši augstas veiktspējas) sērijas riepām, kuras iecienījuši visprasīgākie braucēji. Paredzētas automašīnas jaudas maksimālai izmantošanai un dinamiskas braukšanas baudai, dažādos laikapstākļos.



Lai arī Falken ir japāņu uzņēmums, tas savu produkciju piedāvā visā pasaulē. Savas ziemas riepas tas, piemēram, izstrādājis speciāli Skandināvijas tirgum, kas nozīmē, ka ar mūsu ziemu radītajiem izaicinājumiem tās tiks galā bez problēmām.



Dažādi Falken riepu modeļi aizpilda gan pie premium, gan vidējās klases ziemas riepu segmentu, taču pat to lētākās riepas neatpaliek no dažu citu ražotāju dārgākām riepām veiktspējas un drošības uz ceļa ziņā. Augsta kvalitāte par izdevīgu cenu un motosportā pierādīta veiktspēja – tas ir Falken!

HANKOOK

Mūsdienīgu ražošanas tehnoloģiju un augstvērtīgu materiālu lietojums nozīmē, ka Hankook riepas ir piemērotas braukšanai dažādos laikapstākļos. Šīs korejiešu zīmola riepas savu rūpnīcas automašīnu komplektācijā piedāvā vairāki ievērojami autoražotāji, kā piemēram, Audi, Ford, Renault un Volkswagen.



Hankook riepas ir pazīstamas ar savu ilgmūžību, tāpēc ar vienu riepu komplektu varēsi nobraukt vairāk kilometru kā ar citām ziemas riepām. Hankook riepu ilgmūžība nozīmē iespēju ietaupīt, jo tās būs retāk jāmaina. Īpašais riepu dizains dod iespēju ekonomēt vēl kādā veidā – samazinātas rites pretestības dēļ ar Hankook riepām aprīkotiem auto ir mazāks degvielas patēriņš.

Daži no Hankook ziemas riepās izmantotajiem tehniskajiem risinājumiem:

● Augsts silīcija saturs gumijas maisījumā - un sniedz teicamu saķeri uz slapjas ceļa virsmas, kā arī samazina pretestību attiecībā pret ceļu, kas krasi samazina degvielas patēriņu;

● Pastiprinājuma josla bez salaiduma vietas - sniedz uzlabotas riepas izturības īpašības;

● Paplašināti tērauda jostu slāņi - nodrošina optimālu protektora stingrību un uzlabo kopējo vadāmību;

● Paaugstinātas izturības riepas borta pildījums - nodrošina uzlabotu vadāmību, kā arī stūres kustības atbildes reakciju;

● Īpaši izturīgs riepas gredzens - pasargā riepas gredzenu pret visa veida deformācijām.

NEXEN

Nexen riepas tiek ražotas Dienvidkorejā bāzēts riepu un gadu no gada tās bauda arvien lielāku autovadītāju uzticību. Nexen riepas tiek izgatavotas izmantojot dažādas mūsdienīgas ražošanas tehnoloģijas un ir autovadītājiem pieejamas par ļoti demokrātiskām cenām. Tas gan nenozīmē sliktākus veiktspējas rādītājus – Nexen riepām tie ir konkurētspējīgi ar citu ražotāju kvalitatīvām riepām.



Nexen ir patentējis savu gumijas silikāta nanokompozītu, tādējādi vēl uzlabojot to labās saķeres ar ceļa segumu un uzticamības dažādos laikapstākļos īpašības. Nexen piedāvā ziemas riepas ne tikai vieglajiem, bet arī apvidus automobiļiem un mikroautobusiem.

Ziemas riepu apkope un pareiza uzglabāšana

Labas kvalitātes ziemas riepas, pie pareizas ekspluatācijas un uzglabāšanas, var nokalpot pat trīs sezonas un vairāk. Lai tās kalpotu pēc iespējas ilgāk, vēlams ievērot dažus speciālistu ieteikumus.

Riepu sagatavošana uzglabāšanai

Ziemas riepas un diskus pēc demontāžas ieteicams nomazgāt un notīrīt. Latvijā ceļi tiek kaisīti ar pretslīdes ķimikālijām, un tās, atrodoties ilgstošā saskarē ar riepu gumiju, bojā riepas un samazina to efektivitāti un kalpošanas ilgumu.

Riepu uzglabāšana

Ziemas riepas ieteicams uzglabāt vietā ar zemu (ne zemāku par +5 C) un vienmērīgu temperatūru, kur tās ir pasargātas no dienasgaismas stariem. Tās nedrīkst tikt pakļautas palielināta mitruma, kā arī eļļu un citu ķimikāliju ietekmei. Vislabāk riepas glabāšanai iepakot katru savā konteineru plastmasas maisā, lai tām pēc iespējas mazāk klāt tiktu gaiss un putekļi. Svarīgi atcerēties, ka riepas bez diskiem ieteicams glabāt vertikālā stāvoklī (stāvus), bet riepas, kuras uzmontētas uz diskiem – horizontāli vienu otrai virsū (guļus). Riepām ir vēl kāda raksturīga īpašība - ilgi stāvot vienā pozīcijā, tās var deformēties, tāpēc ieteicams riepas ik pa laikam pārvietot un apgriezt uz otru pusi.

Foto: Shutterstock

Ieteikumi autobraucējiem

Daži ieteikumi, lai braukšana ziemas apstākļos būtu droša:

● Minimālais pieļaujamais ziemas riepas protektora dziļums Latvijā ir 4 milimetri. Ja protektora dziļums ir mazāks, netaupi uz drošības rēķina un iegādājies jaunu riepu komplektu;

● Pievērs uzmanību riepu ražošanas gadam – tas ir četrciparu skaitlis, kuru var atrast uz riepas, ovālā rāmīti aiz DOT marķējuma. Pirmie divi cipari norāda uz ražošanas nedēļu, pēdējie divi – pēdējos divus ražošanas gada ciparus. Ja tās nav vecākas par 5 gadiem un ir pareizi uzglabātas, uztraukumam nav pamata;

● Automobili, kurš tiek lietos reti, nepieciešams pārvietot vismaz reizi 3 mēnešos, lai izvairītos no riepu ieliekšanās;

● Ja ziemas riepas tiek glabātas uzmontētas uz diskiem, pirms uzlikšanas uz automobiļa, tās būtu ieteicams pārbalansēt;

● Vienlaikus ar riepu maiņu, vajadzētu pārbaudīt automašīnas ritošo daļu un savirzi – nepareiza savirze nozīmē sliktākus riepas veiktspējas rādītājus un ātrāku gumijas nodilšanu;

● Regulāri pārbaudiet spiedienu riepās! Jo temperatūra ir zemāka, jo zemāks ir nolasītais spiediens attiecībā pret reālo riepā. Ja spiediens riepā būs pārāk mazs riepa var pārplīst, ja pārāk liels – riepa sniegs samazinātu saķeri;

● Ja viens riepu pāris ir labāks par otru, tas vienmēr jāuzstāda priekšā – neatkarīgi no piedziņas veida!



Cerams, ka šis raksts sniedza ieskatu plašajā ziemas riepu piedāvājumā, tomēr pilnīgai informācijai iesakām vērsties pie profesionāliem riepu pārdevējiem – tādiem kā www.riepas1.lv, kuri palīdzēs izvēlēties vislabākās ziemas riepas tieši Tev! Ienāc un uzzini, kāda ziemas riepas akcija ir spēkā šodien!

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar www.riepas1.lv