Skandalozajā lietā par 23 gadus vecās izmeklētājas grupveida izvarošanu parādījušies arvien vairāk jautājumu. Vienam no apsūdzētajiem ir alibi.

Salavata Gaļijeva advokāts Renāts Amirhanovs: "Šis video mūsu rīcībā nonāca pēc advokāta pieprasījuma, saskaņā ar visām spēkā esošajām likuma normām. Video kadri pilnībā izslēdz Gaļijeva vainu minētajā noziegumā."

Video Gaļijevs ar pavadoni redzams ienākam kafejnīcā "Otdih". Pēcāk viņš redzams viesnīcas reģistācijā un tās gaitenī. Video kameru laiks pierāda, ka viņš pusnaktī nevarēja atrasties nozieguma vietā.

Apsūdzētā advokāti apgalvo, ka video kadri pilnībā izslēdz Gaļijeva vainu minētajā noziegumā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Krievijas Federālās izmeklēšanas komitejas vadītāja vecākais asistents Jevgēņijs Kaņevskis: "Informācija par alibi apsūdzētajiem ir veids, kā aizsargāt sevi no apsūdzībām. Izmeklēšanas iestāžu rīcībā jau bija videoieraksti no novērošanas kamerām, kuros redzami noziegumā apsūdzētās personas, jo tie tika iegūti sākotnējās izmeklēšanas laikā. Šobrīd tiek turpināta izmeklēšana ar mērķi noteikt nozieguma pastrādāšanas periodu, kā arī citus nozieguma apstākļus."



Bijušo policistu advokāti kasācijas kārtībā plāno pārsūdzēt arestu. Gaļijeva un Matvejeva aizstāvji gatavo lūgumus par kriminālvajāšanas izbeigšanu sakarā ar to, ka apsūdzētie nav bijuši iesaistīti nozieguma izdarīšanā.

Jauns.lv jau ziņoja, ka incidents notika 30. oktobra naktī Ufas rajona migrācijas lietu departamenta ēkā. 23 gadus vecā meitene, kura strādā par izmeklētāju, paziņoja, ka trīs kolēģi viņu izvaroja - 51 gadu vecais Ufas rajona iekšlietu biroja priekšnieks Eduards Matvejevs, 50 gadus vecais Karmaskaļinskas rajona iekšlietu biroja priekšnieks Salavats Gaļijevs un 34 gadus vecais Migrācijas departamenta vadītājs Pāvels Jaromčuks.

Par izvarošanu aizturētie policisti: Pāvels Jaromčuks, Eduards Matvejevs un Salavats Gaļijevs (Foto: Ekrānuzņēmums)

Pāvela Jaromčuka aizstāvji joprojām turpina ticēt sava klienta nevainībai. Bijušā majora advokāte pirmoreiz atklāja detaļas no Ufu šokējušās krimināllietas.

"Pie neviena nav atrasti biomateriāli. Tika lūgta poligrāfa ekspertīzes norīkošana, kā cietušajai, tā arī manam aizstāvamajam Pāvelam Jaromčukam. Cietusī, pēc mums pieejamās informācijas, atsakās no poligrāfa ekspertīzes," intervijā Baškortostānas telekanālam gtrk.tv pastāstīja advokāte Valērija Posohova.

Instances lēmumus par noraidīto apelāciju advokātus nav apturējis, jo viņi ir gatavi iesniegt kasācijas sūdzību. Ja izmeklēšanas laikā un turpmākajā tiesas procesā tiks pierādīta Matvejeva, Gaļijeva un Jaromčuka vaina, tad par šādu noziegumu viņiem katram draud vairāk nekā 10 gadu ieslodzījums.



23 gadus vecā Ufas policijas darbiniece, kura apsūdzēja izvarošanā trīs augstāka ranga policijas darbiniekus, incidenta brīdī bijusi alkohola reibumā un neatceras notikušā detaļas, "RIA Novosti" paziņoja avots no Baškīrijas izmeklēšanas institūcijas.

"Tika veikta sākotnējā pārbaude, kurā noskaidrojies, ka meitene notikumu naktī atradusies smagā alkohola reibumā. Viņa nespēj atcerēties notikumu gaitu. Eksperti ziņo, ka zilumi uz cietušās meitenes ķermeņa nav radušies vardarbības rezultātā. Saskaņā ar provizoriskiem datiem, starp meiteni un diviem policistiem tonakt bijušas intīmas attiecības, bet viens no trijiem arestētajiem policistiem birojā tobrīd nebija," pastāstīja izmeklēšanā iesaistīts avots.

23 gadus vecā meitene, kuru izvaroja pašas kolēģi. (Foto: Ekrānuzņēmums)

23 gadus vecās izmeklētājas versija

Cietusī atklāja, ka policijas pārvaldē tajā naktī visi trīs draugi: Ufas rajona policijas priekšnieks, Karamaskaļinskas rajona priekšnieks un Migrācijas departamenta vadītājs sarīkojuši pasēdēšanu. Iedzeršanas laikā viņi atcerējušies par savu jauno kolēģi.

Drosmīgākais no viņiem palūdzis padoto ierasties kabinetā, aizbildinoties ar darba lietām. Tā kā pie viņas vērsies vecākais virsnieks, izmeklētāja nevarēja atteikt, un viņa pat nenojauta, ka viss izvērtīsies tik briesmīgi. Sākumā viņi vēlējušies meiteni piedzirdīt, bet pēc tam visi trīs vīrieši par padoto ņirgājušies līdz pat rītam. Pēc notikušā viņa neklusēja un pastāstīja par izvarošanu savam tēvam, kurš ir augstas pakāpes gvardes darbinieks, kā arī uzrakstīja iesniegumu izmeklēšanas komisijai, pēc kā arī tika ierosināta lieta.

Cietusī ir viena no ietekmīgākā Ufas rosgvardes darbinieka, OMON ģenerāļa meita. Simpātiskā meitene esot teicamniece un vecāku lepnums. Viņa nesen beigusi studijas un šā gada jūlijā absolvējusi Ufas tiesību institūtu. Pēc tam viņa sākusi strādāt Ufas rajona Baškortostānas iekšlietu birojā par izmeklētāju.