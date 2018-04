Nelaime Bulgārijā: autobusa avārijā seši cilvēki mirst un 22 ievainoti

Vieglā automašīna ietriecās autobusā, kura šoferis pēc tam zaudēja kontroli pār transporta līdzekli, un autobuss iegāzās grāvī. Automašīnas šoferis aizturēts nopratināšanai. Avārija notika ap pusdienlaiku aptuveni 25 kilometrus uz austrumiem no Sofijas. Pasažieru autobuss bija ceļā no Burgasas uz Sofiju. Septiņi no ievainotajiem cilvēkiem atrodas kritiskā stāvoklī, liecina mediķu sniegtā informācija.

