Varasiestāžu klusēšana izraisījusi dažādu traģēdijas versiju dzimšanu. Baumo, ka ugunsgrēkā Kemerovā gājuši bojā 355 cilvēki. Morgi ir pārpildīti, bet valdība cenšas slēpt patieso upuru skaitu. Varasiestādes tuviniekus uz mirušo atpazīšanu laiž tikai pēc viņu parakstīšanās par informācijas neizpaušanu. Visa šī informācija ir noraidīta un atzīta par aplamu.

"Radinieka paziņa ir ugunsdzēsējs. Visiem paziņots, lai klusē. Naktī jau gulējuši vairāki maisi... Apmēram 100 mazu (bērni) un ap 60 lielu. Vai tiešām domājata, ka kinoteatrī bija 15 cilvēki? Ja tā bija pirmizrāde, tad zāle noteikti bija pārpildīta un neviens no turienes nespēja izkļūt. Skaidrs, ka gājuši bojā vairāk nekā 100 cilvēku un vairums no tiem ir bērni," soctīklos rakstīja Sanktpēterburgas iedzīvotāja Jūlija Kirjakova.

Cilvēki sēro par traģēdijas upuriem. (Foto: ITAR-TASS/Scanpix/LETA)

Internetā parādījušies Kemerovas iedzīvotāju audiovēstījumi. Viņi apspriež ugunsgrēku un ziņo, ka visi pilsētas morgi ir pārpildīti. No tirdzniecības centra jau iznesti 170 upuri, bet iekšā atrodas vēl 400. Iedzīvotāji vēsta, ka no rīta bijis zināms par 150 mirušajiem. Kemerovas iedzīvotāji stāsta arī par to, ka lielais vairums mirušo ir bērni, jo nedēļas nogalē uz kinoteātri no apkārtējām vietām atbraukuši vairāki autobusi ar skolēniem.

Traģiskais ugunsgrēks Kemerovas lielveikalā, pēc oficiāliem datiem, prasījis 64 cilvēku dzīvības, bet saraksts vēl nav galīgs. Slimnīcās ievietoti cilvēki ar smagiem ievainojumiem un nav pabeigta arī iebrukušā lielveikala teritorijas apsekošana.

Krievijas ārkārtējo situāciju ministrs Vladimirs Pučkovs paziņoja, ka ugunsgrēkā gājuši bojā 64 cilvēki. Glābējiem izdevies atrast 58 upurus, bet vēl 6 tiek meklēti.

Pēc oficiāliem datiem, ievainoti 84 cilvēki.

Varasiestādes iepriekš paziņoja, ka ugunsgrēks varētu būt aizsācies iepirkšanā centra kinoteātrī, un tā rezultātā virs divām auditorijām iebrucis jumts.

Liesmas ēkā, kurā atrodas arī boulinga centrs, sauna un vairāki restorāni, bija pārņēmušas vairāk nekā 1000 kvadrātmetru lielu platību, vēstīja Krievijas mediji.

Daudzi aculiecinieki stāstījuši, ka tirdzniecības centrā neesot bijusi dzirdama avārijas signalizācija.

"Signalizāciju nedzirdēju - neiedarbojās tehniski vai apsardzes vainas dēļ, pagaidām nav skaidrs," medijam RBK stāstīja tirdzniecības centra darbinieks Sergejs Karevs.

Viņš arī teica, ka tirdzniecības centrā "Zimņaja višņa" daudzkārt veikta apmeklētāju mācību evakuācija.

"Apmeklētāji vieglprātīgi izturējās pret savu drošību - īpaši nereaģēja, uztvēra to kā spēli, daudzi jautāja, vai atkal notiek mācības, vai arī tiešām tas ir ugunsgrēks," sacīja Karevs.

Kinozāļu apmeklētāji stāstīja, ka par ugunsgrēku viņiem paziņots, kad tirdzniecības centrā jau bijuši biezi dūmi, un vismaz vienā kinozālē nav ieslēgta gaisma. Vēl vienu no kinozālēm apmeklētāji sākuši atstāt paši, jo sajutuši dūmu smaku, savukārt vēl citā kinozālē esošie visi gājuši bojā, jo viņiem par ugunsgrēku neviens nav paziņojis.

Pastāvīgie apmeklētāji arī pastāstījuši, ka kinozāļu durvis seansu laikā tikušas slēgtas, lai cīnītos pret bezbiļetniekiem, un uz divām zālēm bijis viens darbinieks.

No tirdzniecības centra pa avārijas izeju izkļuvušie stāstīja, ka apsargam nav bijis viegli atvērt avārijas izejas durvis, tomēr pēc vairākiem mēģinājumiem tas izdevies.

Privātā apsardzes uzņēmuma darbinieks pēc signāla saņemšanas par ugunsgrēku atslēdzis apziņošanas sistēmu, pavēstīja Izmeklēšanas komiteja. Šobrīd tiek risināts jautājums par viņa aizturēšanu.

Izmeklētāji atklājuši arī vairākus citus pārkāpumus. Cita starpā tirdzniecības centrā bijušas nobloķētas avārijas izejas.

"Tika pieļauti nopietni pārkāpumi - kā nododot tirdzniecības centru ekspluatācijā, tā arī tā darba procesā," sacīja komitejas pārstāve Svetlana Petrenko.

Viņa piepilda, ka šobrīd aizturēti un tiek nopratināti četri aizdomās turētie, arī uzņēmuma, kuram pieder ēka, tehniskais direktors, telpu, kurās atradās ugunsgrēka epicentrs, īrnieks, organizācijas, kas nodarbojās ar ugunsgrēka signalizācijas apkalpi, darbinieks un vadītājs.

Saistībā ar ugunsgrēka faktu ierosinātas krimināllietas pēc pantiem par nāves izraisīšanu neuzmanības dēļ, ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu, kas izraisījusi viena vai vairāku cilvēku nāvi, pakalpojumu sniegšanu, kas neatbilst drošības prasībām.