Apvienotajā Karalistē dzīvojošā sociālo mediju zvaigzne Ellī Dārbija lepojas ar 87 000 sekotājiem "YouTube" un 76 000 sekotāju "Instagram" kontā. Viņa sazinājās ar "The White Moose Cafe" īpašnieku Polu Stensonu un jautāja par iespējamu sadarbību.



Dublinas viesnīcai nosūtītājā e-pastā Dārbija rakstīja: "Es esmu sociālo mediju speciāliste dzīvesstila, skaistumu un ceļošanas sfērās."



Dārbija norādīja arī savu sekotāju skaitu un turpināja: "Es ar savu partneri plānoju doties uz Dublinu, lai pavadītu tur Valentīndienas brīvdienas no 8. - 12. februārim un apskatītu pilsētu."

Ellī Dārbija bezmakas brīvdienas lūgusi Stensonu ar vistīrākajiem nodomiem un nejūtas vainīga. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Meklējot apmešanās vietu, atradu Jūsu skaisto viesnīcu un labprāt pareklamētu to savā "YouTube" kanālā un "Instagram" stāstos, tādējādi tai piesaistot cilvēku interesi. Par to pretī vēlētos saņemt bezmaksas izmitināšanu."



Sava e-pasta nobeigumā Dārbija pieminēja, ka pagājušajā gadā līdzīgu sadarbību panākusi ar Floridā bāzēto atpūtas kompleksu "Universal Orlando", kas bijusi ļoti veiksmīga.



Stensons Dārbijas lūgumam atbildēja publiski un to izvietoja uzņēmuma "Facebook" lapā.

"Cienījamā sociālo mediju zvaigzne (es zinu Jūsu vārdu, bet acīmredzot vārdu lietošana nav svarīga).



Paldies par Jūsu e-pastu, kurā aprakstījāt vēlmi bez maksas apmesties mūsu viesnīcā. Ir nepieciešama liela drosme, lai nosūtītu tādu vēstuli.



Ja es ļaušu Jums šeit palikt, lai par to tiktu pieminēts Jūsu video, kas maksās darbiniekiem, kuri Jūs aprūpēs? Kas maksās apkopējām, kuras tīrīs Jūsu istabu? Viesmīļiem, kuri pasniegs Jums brokastis? Reģistratūras darbiniekam, kuri Jūs piereģistrēs? Kas maksās par gaismu un siltumu, ko izmantosiet uzturēšanās laikā?"



Turpinot Stensons jautā: "Varbūt man vajadzētu pateikt savam personālam, ka viņi būs redzami Jūsu video, kas arī būs viņu samaksa par darbu, kamēr Jūs būsiet viesnīcā?"

Vēstule noslēdzas ar: "P.S. Atbilde ir nē."



Lai arī Stensons "Facebook" izvietotajā ziņā mēģināja apslēpt Dārbijas kontaktinformāciju, sociālo mediju lietotāji ātri identificēja "YouTube" zvaigzni kā Dārbiju un sāka viņai sūtīt negatīvus komentārus par nekaunīgo lūgumu.



Negatīvā reakcija noveda pie tā, ka Dārbija "YouTube" publicēja video atbildi, kurā viņa sabrūk apkaunojumā, dusmās un pazemojumā. 17 minūšu ilgajā video meitene emocionāli klāsta, ka sazinājusies ar Stensonu ar vistīrākajiem nodomiem.

"Kā 22 gadus veca meitene, kura strādā mājās, es nejūtos izdarījusi ko nepareizu," saka Dārbija.



Dārbija paskaidro, ka nezina, kāpēc viesnīcas īpašnieks nolēmis publicēt viņas e-pastu.



Pēc jaunās vlogeres publicētā video, Dublinas viesnīca paziņojusi, ka tur nevarēs apmesties neviens blogeris, vlogeris vai sociālo tīklu zvaigzne.