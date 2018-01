Vālberga un Viljamsas atšķirīgais atalgojums rada sašutumu Holivudā. (Foto: REUTERS)

Jauns skandāls Holivudā: aktierim samaksāts krietni vairāk nekā aktrisei

Ārzemēs Kasjauns.lv / LETA

Holivudas zvaigznes trešdien pauda sašutumu par ziņām, ka aktieris Marks Vālbergs ir saņēmis 1500 reižu lielāku atalgojumu nekā aktrise Mišela Viljamsa par atsevišķu ainu pārfilmēšanu nolaupīšanas drāmā "All the Money in the World" ("Visa pasaules nauda").