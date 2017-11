Penss: "Tramps apsver vēstniecības pārcelšanu uz Jeruzalemi"

Ar šo paziņojumu Penss nāca klajā uzrunā, kura bija veltīta 70.gadadienai kopš ANO balsojuma par Palestīnas sadalīšanu, kas noveda pie Izraēlas valsts izveidošanas.

"Prezidents Donalds Tramps aktīvi apsver, kad un kā pārcelt Amerikas vēstniecību Izraēlā no Telavivas un Jeruzalemi," uzrunājot ANO vēstniekus, diplomātus un ebreju līderus, norādīja viceprezidents.

Vēstniecības pārcelšanu Tramps solīja jau savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā, taču 1.jūnijā atkāpās no tūlītējas sava solījuma turēšanas.

Tolaik kāda ASV amatpersona paskaidroja, ka jautājums neesot par to, vai vēstniecību pārcelt, bet gan par to, kad to darīt, un ka, pēc Trampa domām, šobrīd nav īstais brīdis izšķirties par šādu soli.

ASV Kongress jau 1995.gadā pieņēma likumu, kas paredz vēstniecību pārcelt uz Jeruzalemi, tādējādi simboliski atbalstot Izraēlas pretenzijas padarīt to par valsts galvaspilsētu.

Tomēr likums satur klauzulu, kas visiem prezidentiem līdz šim ļāvusi izvairīties no šī delikātā soļa, ik pa sešiem mēnešiem to atkal un atkal atliekot.