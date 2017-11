Deiviss: Lielbritānijas parlamentam būs iespēja balsot par galīgo "Breksita" līgumu

Viņš sacīja, ka Lielbritānijas izstāšanās nosacījumi, tostarp vienošanās par pārejas posmu un pilsoņu tiesībām, iegūs likuma spēku ar jaunu likumprojektu, un parlamenta locekļiem būs iespēja noraidīt vai labot šo likumprojektu.

Deiviss sacīja, ka jebkura vienošanās noturēsies tikai tad, ja parlaments to apstiprinās, bet uzsvēra, ka tas nemainīs faktu, ka Lielbritānija pamet Eiropas Savienību (ES).

Komentējot ministra paziņojumu, britu raidorganizācija BBC norāda, ka tā ir liela piekāpšanās iespējamajiem toriju dumpiniekiem un leiboristu deputātiem būtiskā "Breksita" procesa mirklī.

Deiviss sacīja, ka jebkura vienošanās noturēsies tikai tad, ja parlaments to apstiprinās. (Foto: AFP/Scanpix/LETA)

Lielbritānija gatavojas izstāties no Eiropas Savienības (ES) 2019.gada martā, neatkarīgi no tā, vai parlaments atbalstīs vai noraidīs premjerministres Terēzas Mejas valdības panākto vienošanos.

Taču iepazīstinot deputātus ar "Breksita" sarunu sestajā kārtā runāto, Deiviss sacīja, ka parlamentam būs liela loma un tas tiks iesaistīts visos posmos.

"Tas nozīmē, ka parlamentam tiks dots laiks rūpīgi izvērtēt, apspriest un balsot par galīgo vienošanos, ko mēs noslēgsim ar ES," paziņoja Deiviss, piebilstot, ka nav zināms, kad šāds likumprojekts varētu tikt publiskots.

Leiboristi atzinīgi novērtēja saistošu balsojumu par specifisko izstāšanās likumprojektu, bet norādīja, kas tas nespēj noslēpt faktu, ka "Breksita" sarunās trūkst progresa.

Vairāki toriju deputāti arī pauda bažas par to, kas notiks gadījumā, ja vienošanās tiks panākta pēdējā brīdī pirms izstāšanās termiņa un parlaments par to varēs balsot tikai pēc tam, kad Lielbritānija jau būs izstājusies no ES.