Vērienīgi remontdarbi Daugavpilī: turpinās Stropu pamatskolas-attīstības centra infrastruktūras un mācību vides modernizācija
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība turpina īstenot Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu “Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra infrastruktūras un mācību vides modernizācija”. Būvdarbi objektā norit atbilstoši plānotajam grafikam, un aprīļa sākumā to izpilde sasniedza 30,65%. Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu speciālo izglītību, pilnveidojot mācību vidi un skolas infrastruktūru, informēja Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā.
Šobrīd aktīvi turpinās izglītības iestādes ēkas pirmā stāva mācību telpu un gaiteņu atjaunošana. Tiek veikta pilnīga klašu iekšējās apdares atjaunošana: uzstādīti piekaramie griesti, pārkrāsotas sienas, nomainīts grīdas segums un durvis. Paplašinātas durvju ailes un pielāgotas grīdu augstuma atzīmes, lai nodrošinātu vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem. Modernizēta elektroinstalācija un uzstādīts energoefektīvs LED apgaismojums. Gandrīz pilnībā pabeigta divu klašu atjaunošana, bet pārējo telpu remontdarbus plānots veikt vasaras brīvlaikā, lai netraucētu mācību procesu.
Paralēli norit darbi arī sporta nodarbību blokā, kur tiek atjaunota un pārplānota telpu infrastruktūra. Pārbūvējot palīgtelpas, izveidotas divas ģērbtuves, divi sanitārie mezgli, treneru telpa, inventāra telpa un ventilācijas kamera. Sporta zālē notiek grīdas seguma izbūve, sienu izlīdzināšana un špaktelēšana, kā arī ventilācijas, apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve un pārbūve. Projekta ietvaros veic arī iekšējās elektroinstalācijas nomaiņu, uzstādot mūsdienīgus LED gaismekļus.
Labvēlīgu laikapstākļu rezultātā martā sākās darbi pie āra mācību klases atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas. Tuvākajā laikā plānots izsludināt iepirkumu mēbeļu un mācību aprīkojuma iegādei, lai nodrošinātu mūsdienīgu un ergonomisku mācību vidi.
Projekta kopējās izmaksas ir 1 302 504,04 eiro. No tām Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 932 759,00 eiro, bet Daugavpils valstspilsētas līdzfinansējums – 369 745,04 eiro, tai skaitā 164 604,53 eiro attiecināmās izmaksas un 205 140,51 eiro izmaksas ārpus projekta.